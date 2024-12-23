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В 2024 году Казахстан принял более 16.5 тысяч этнических казахов

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- Светлана Лаптева
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За январь-октябрь 2024 года в Казахстан переселилось более 16,5 тыс. этнических казахов. Причем Астана стремится расселять их преимущественно в северных регионах, где велика численность русскоязычного населения.

Хотя сами переселенцы жить в них особо не стремятся как при природно-климатическим (гораздо более холодный климат), так и хозяйственным причинам – ранее многие из них занимались сельским хозяйством, и в городскую индустриальную структуру экономики вписываются с трудом, сообщает ritmeurasia.ru

Для стимулирования их переселения был введен специальный механизм, получивший название региональной квоты. Попавшие в нее переселенцы имеют право на целый набор льгот, включая субсидии на переезд, расходы по аренде жилья, оплату коммунальных услуг, краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или в открытии собственного дела, а также выдачу специальных сертификатов на приобретение жилья.

Размер региональной квоты для кандасов в Казахстане на 2024 г. установлен в размере 3033 чел., причем в течение года он был увеличен. Действует квота только в отношении северных областей – Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Абайской. Кроме того, существует еще квота для переселенцев, которыми могут стать граждане самого Казахстана, переехавшие в эти регионы. Их перечень с некоторыми исключениями повторяет список областей, в которые переселяются кандасы, а список мер поддержки является аналогичным.

Почти половина казахов-репатриантов (кандасов) прибыли из Китая (45,9%), где они проживали в основном в восточных регионах, главным образом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Второй по значимости страной, откуда на историческую родину переселились кандасы, стал Узбекистан (39,2%), где они в основном проживают в Каракалпакии и Ташкентской области. Еще 5,8% прибыли из Монголии, 5,2% – из Туркмении, 2,8% – из России и 1,1% – из других государств.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/441656
Теги:
Казахстан, население
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