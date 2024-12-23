Жителей Бишкека приглашают на "Воскресную ярмарку на ж/д вокзале"

Есть у журналистов редакции "Вечернего Бишкека" хорошая традиция - по выходным ходить на сельскохозяйственные ярмарки в столице, чтобы, как говорится, на людей посмотреть, и расспросить фермеров о житье-бытье. Глядишь, что-то интересное расскажут. Вот и на этот раз также не сделали исключение и заглянули на пока малоизвестную горожанам ярмарку, расположенную у железнодорожного вокзала в Бишкеке. Ожидали увидеть фермеров только из близлежащих сел Чуйской области, но приехали сельхозпроизводители со всех регионов, даже самых отдаленных.

В народе эту ярмарку уже окрестили "Воскресной ярмаркой на ж/д вокзале", но официально она зовется "Ярмарка социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления", и такое название безусловно оправдывает себя. Выбор огромный, начиная от меда разных сортов и заканчивая различными изделиями.

Тут тебе и мясные деликатесы собственного либо заводского производства, различные варенья, соленья, овощи и фрукты со всей страны. Чай представляют предприниматели из Афганистана. Есть растительное масло на любой выбор, оливковое из Ирана, рапсовое отечественного производства, которое, кстати, сейчас в тренде. И здесь же народные умельцы предлагают вязанные митенки, тулупы, головные уборы, деревянные изделия и даже картины.

О том, какие механизмы задействованы, чтобы выполнить поставленную перед ярмаркой социальную задачу vb.kg рассказал ответственный за проведение подобного рода мероприятий в Бишкеке, заведующий сектором реализации проектов и государственно-частного партнерства Министерства водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Искак Анарбеков.

По его словам, было бы здорово, чтобы на ярмарке проводились и тематические дни, например, посвященные зеленым технологиям.

"Мы хотим представлять на ярмарке социально значимые продукты, и сделать их доступными для небогатых жителей Бишкека. Мероприятие мы проводим совместно с мэрией, но также мы привлекли к сотрудничеству ассоциации и кластеры. Например, по графику у нас проводят продажи представители ассоциации мукомолов, и покупатели могут приобрести муку по оптовой цене. Мясо баранины или говядины стабильно продается по 550 сомов.

Также на ярмарке выдержаны цены на продукты, на которые введено временное государственное регулирование, Молоко, масло растительное подсолнечное, масло сливочное (несоленое, не менее 72-72,5% без наполнителей и растительных жиров), рис белый шлифованный, макаронные изделия (вермишель, спагетти и рожки), яйца куриные, овощи (картофель, морковь, лук).

Мы стараемся пригласить как можно больше фермеров, айыл окмоту и даже обычных дачников для участия в реализации своей продукции, чтобы у самих сельских тружеников появилась возможность продать как можно больше своей честно выращенной продукции.

Вы можете пройти по рядам и увидите, что свою продукцию продают сами сельхозпроизводители или переработчики сельхозпродукции. Поэтому мы приглашаем горожан и гостей столицы прийти на предновогоднюю ярмарку с 25 по 31 декабря, чтобы закупить к столу самые свежие овощи и фрукты, деликатесы и молочную продукцию. За качество продукции мы отвечаем, все можно попробовать! Добро пожаловать!

Также заявить о своем желании участвовать или задать вопрос можно по номеру телефона 0(702) 702 000, Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предложения. Готовы рассказать о вашей продукции и ваших ноу хау", - рассказал Искак Анарбеков.