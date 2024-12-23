"Со следующего года имамам в мечетях начнут платить заработную плату"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на III Народном курултае, рассказал делегатам, что с марта 2025 года священнослужителям в мечетях начнут выплачивать заработную плату. Агентство "Кабар" поинтересовалось у главы государства, откуда будут брать на это финансирование.

- Здравствуйте! Вы на курултае перед делегатами рассказали, что в Кыргызстане имамам в мечетях начнут выплачивать зарплату. Вы отметили, что в начале сумма оплаты будет составлять 8000 сомов, но к концу года это сумма достигнет 20 000 сомов. Откуда будут взяты средства на эти цели?

- Здравствуйте! Да, я говорил об этом на курултае, отвечая на вопрос делегата, который спросил про мечети. С марта следующего года мы будем платить священнослужителям в мечетях заработную плату по 8000 сомов. А к концу года поднимем до 20 000 сомов. Эти средства будут не из бюджета. Есть источники, на которые ранее ДУМК не обращал внимания. Эти источники мы хотим направить на деятельность мечетей, а точнее на имамов. Мы, как светское государство, не вмешиваемся в религию, а религиозные деятели не вмешиваются в политику. В этой связи, мы не можем выделять средства из республиканского бюджета. Но государство, по мере своих возможностей, оказывает поддержку ДУМК. К примеру, в следующем году хотим в каждой мечети установить электронные ящики. Железных, деревянных ящиков, как ранее, уже не будет. Теперь свои пожертвования можно переводить, используя QR-коды, через телефон. Деньги на прямую попадут на счёт ДУМК. ДУМК и совет улемов будут сами решать куда эти средства направлять.

- Почему государство уделяет столь пристальное внимание имамам и молдо?

- Если так посмотреть, то мы нуждаемся в них, начиная с нашего рождения и до самой смерти. Когда ребенок рождается, мы зовем молдо, чтобы прочитать первый азан новорожденному, тем самым дав и имя ребенку. Когда женимся, зовем их, чтобы они провели обряд "нике". Когда человек покидает этот мир, представители духовенства читают последнюю молитву "жаназа". За это молдо не берет денег, каждый человек даёт ту сумму, которую сам хочет. Молдо до сегодняшнего дня не получают зарплату. Поэтому, мы хотим, чтобы каждый молдо получал зарплату. Они будут воспитывать и наставлять на правильный путь тех, кто ушел в другие течения, будут возвращать всех в ханафийский масхаб и все будут подчиняться только ДУМК. Все течения, которые разбрелись, придут к порядку. Мы один народ, но поделились на 15-20 течений. И это небезопасно.

У нас есть совет улемов, есть ДУМК. Есть такое выражение - "бөдөнөнү сойсо да, касапчы сойсун", что означает, пусть делом занимается профессионал. Если ДУМК будет заниматься наставлением на правильный путь тех, кто придерживается других течений в Исламе, это будет намного эффективнее, нежели правоохранительные органы будут говорить, что они придерживаются неправильных течений и наказывать. У муфтията получится лучше поставить их на правильный путь, перевоспитать. Мы должны научиться подчиняться имамам в вопросах религии. Каждый имам должен проводить беседу с гражданами, если он видит не правильные течения. Вот тогда у нашего государства будет светлое будущее, сможем передать следующему поколению сильную, развитую страну, где порядок и правила соблюдаются.