Садыр Жапаров поздравил энергетиков с 90-летием отрасли

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 декабря, в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, мероприятие началось с показа фильма, посвященного истории развития энергосистемы республики.

Выступая с речью, Садыр Жапаров поздравил с 90-летним юбилеем и Днем энергетика всех, кто преданно служит энергетической отрасли Кыргызстана, а также ветеранов, посвятивших свои жизни становлению и развитию этой сферы.

Он отметил, что в современном мире не осталось места, где не используется электрическая энергия. Будь то промышленность, сельское хозяйство, наука или образование - электричество проникает повсюду: от далеких пастбищ до мегаполисов.

"Однако в условиях глобализации был период, когда энергетическая отрасль Кыргызстана оказалась под угрозой полного разрушения. Эти проблемы долго замалчивались, а население отвлекалось различными предлогами.

К сожалению, за почти тридцать лет в республике не было построено ни одной новой ГЭС, не обновлялось энергетическое оборудование. Мы не говорим уже о солнечных и ветряных электростанциях. Вместо этого мы вынужденно эксплуатировали построенные более 60 лет назад объекты, такие как каскад ГЭС Токтогула и Бишкекская ТЭЦ, чьи агрегаты уже давно выработали свой ресурс", – сказал Глава государства.

Он констатировал, что в такой критический момент возникли сложные и трудоемкие задачи. Прежде всего, это борьба с коррупцией в энергетической сфере, повышение доверия населения к работе всего энергетического сектора, а также реформирование системы управления в Министерстве энергетики и энергокомпаниях.

На основе указов президента были начаты реформы в отрасли, включая модернизацию и реабилитацию ГЭС, а также внедрение современных технологий учета электроэнергии. Впервые за многие годы ликвидированы кредитные задолженности государственных энергетических компаний, что укрепило их финансовую стабильность.

"ГЭС "Бала-Саруу" была построена усилиями самой Кыргызской Республики. Кроме того, были возведены новые электростанции: "Кайнама", "Кок-Арт", "Ысык-Ата-1", "Исфайрам", а также несколько других малых ГЭС. Начато строительство ГЭС на водохранилищах "Папан" и "Орто-Токой".

Для того чтобы обеспечить население всех регионов нашей страны бесперебойным электроснабжением, впервые было закуплено большое количество специализированной техники", – отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что энергетики теперь могут оперативно устранять аварии на электрических сетях в суровые зимние месяцы, не преодолевая трудности, как раньше, на лошадях, а используя специализированную технику. Строятся новые подстанции и здания, создаются комфортные условия для работы энергетиков. Особое внимание уделено Бишкекской теплоэлектроцентрали, где на восстановление номинальной мощности энергетических блоков были выделены значительные средства из государственного бюджета для проведения капитального ремонта. Также продолжаются работы по запуску двух гидроагрегатов на ГЭС "Камбар-Ата-2".

Президент также напомнил о проведении электроэнергии в отдаленное горное село Зардалы Баткенской области, а также Ак-Көл и Кең-Суу в Нарынской области, которые долгое время оставались без электричества.

"Одновременно с этим, для развития энергетической инфраструктуры страны в рамках проекта "CASA-1000" завершено строительство подстанций и линий для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан. В настоящее время в рамках проектов "Тамга-Каракол" и "Кемин-Торугарт" ведутся подготовительные работы для строительства мощных подстанций, которые обеспечат экспорт электроэнергии в Китай", – сказал Глава государства и добавил, что по всей республике началось строительство новых солнечных и ветровых электростанций. Для инвесторов созданы благоприятные условия, включая налоговые льготы, преференции, финансовые гарантии, а также возможность определения цен на электроэнергию в иностранной валюте.

В своей речи Садыр Жапаров подчеркнул важность реализации проекта строительства ГЭС Камбар-Ата-1.

"Проект строительства ГЭС Камбар-Ата-1, который мы называем "проектом века", активно развивается при участии Казахстана, Узбекистана и поддержке Всемирного банка. Если все пойдет по плану, уже к лету мы приступим к строительству базовой дамбы и других инфраструктурных объектов.

Введение в эксплуатацию Камбар-Ата-1 позволит Токтогульской ГЭС работать в оптимальном режиме. Это обеспечит подачу воды соседним странам в весенне-летний период и полностью удовлетворит потребности Кыргызстана в электроэнергии в осенне-зимний сезон. Строительство этой ГЭС – это стратегический путь к энергетической независимости Кыргызстана. Кроме того, Камбар-Ата-1 станет важным элементом в эффективном управлении водными ресурсами Центральной Азии", – отметил Президент.

Он обозначил, что все наши достижения – структурные реформы, строительство малых ГЭС, реализация национальных проектов – стали возможны благодаря неустанному труду энергетиков.

"Вы – сердце, движущая сила и опора энергетической системы Кыргызстана. Благодаря вашему самоотверженному труду в каждом доме есть свет и тепло, а в стране – стабильность и развитие. Я искренне благодарю вас за ваш огромный вклад в развитие энергетической отрасли Кыргызстана и создание достойного наследия для будущих поколений", – подчеркнул Глава государства.

В завершение Садыр Жапаров выразил уверенность, что новая энергетическая эпоха оживит не только энергетический сектор, но и экономику страны, будет способствовать развитию промышленности, транспортной инфраструктуры и благополучию народа.