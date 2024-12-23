За неделю в КР выявлено более 16 тыс. нарушений ПДД

С 16 декабря по 22 декабря было выявлено 16 673 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-473 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-208 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-45 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-151 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-3 030 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-28 случаев Авто хулиганство;

- 2 720 случая превышения скоростного режима;

- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 10 016 факта нарушения других правил дорожного движения:

-2 180 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.