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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов

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23 декабря 2024 года на 101 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, общественный деятель, поэт и писатель, активист ветеранского движения Кыргызстана Асек Урманбетов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Асек Урманбетов родился 2 января 1923 года в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В начале 1942 года он был мобилизован и направлен в город Улан-Удэ, где прошел полный курс пехотного военного училища.

В мае 1943 года, завершив учебу и получив звание младшего лейтенанта, был направлен в действующую армию и распределен в

735-й стрелковый полк.

Учитывая степень военной профессиональной подготовленности и его личные лидерские качества, младший лейтенант Асек Урманбетов был назначен командиром стрелкового взвода.

В составе этого знаменитого Краснознаменного полка он прошел славный боевой путь на полях сражений Великой Отечественной, освобождая села и города России, Беларуси, Украины и Европы от фашистских захватчиков, и завершил его в самом логове фашистской Германии.

В декабре 1943 года он был тяжело ранен в обе ноги, но, несмотря на тяжелое ранение, вновь вернулся в боевой строй и продолжил приближать Великую Победу.

Боевой путь заслуженного ветерана отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями

"За Победу над Германией", "За доблестный труд" и юбилейными наградами. После окончания войны он некоторое время продолжил службу в рядах Советской Армии, впоследствии был демобилизован.

После войны ветеран до пенсии работал главным бухгалтером и ревизором в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Но и после выхода на заслуженный отдых Асек Урманбетов вел активную общественную деятельность, уделяя особое внимание проведению встреч с учащимися и молодежью города, считая, что военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших миссий ветеранов Великой Отечественной.

В 2016 году он был награжден медалью "Данк".

Кроме того, Асек Урманбетов был поэтом и писателем. Творческий путь А. Урманбетов начал уже в зрелом возрасте, в 75 лет он начал писать стихи, поэмы и рассказы. Он также активно участвовал в общественной жизни, являясь президентом общественного фонда "Ак жол", через который оказывал помощь пожилым людям, инвалидам и беспризорным детям.

Всей своей жизнью Асек Урманбетов показал пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Асека Урманбетова.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.А. Касымалиев, Д.Дж. Амангельдиев, К.К. Ташиев, Э.Ж. Байсалов, Б.Э. Торобаев, М.М. Иманкулов А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, Б.А. Бекболотов и др.


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URL: https://www.vb.kg/441674
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, некролог
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