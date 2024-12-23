Глава "SKY Industrial Group": В этом году мы достигли значимых достижений

В Бишкеке прошла презентация работы компании "SKY Industrial Group" по итогам года, согласно которой за уходящий год более 100 лифтов были установлены на объектах как государственных, так частных компаний.

По словам директора и основателя компании "Sky Industrial Group" Рахат Жунушбаевой, 2024 год стал для их холдинга годом значимых достижений, инноваций и роста. В своей презентации она рассказала, как складывался год и чего удалось достичь в производстве лифтов и очистных сооружений.

"Мы стремимся к созданию доступной, комфортной и безопасной среды для каждого кыргызстанца. Мы гордимся, что наши лифты стали частью объектов Государственной ипотечной компании, то есть мы помогаем людям получить доступ к качественному жилью.

Кратко: 2024 год стал годом прогресса и достижения новых высот для нашей компании!

1. Лифты Sky Elevators установлены в ключевых объектах государственного и частного сектора по всей стране, меняя стандарты комфортной и безопасной инфраструктуры.

2. Весной запущено производство очистных сооружений Sky Tunuk - инновационного решения для экологичной переработки воды в Кыргызстане.

3. Подписан меморандум с KITA, открывающий новые пути для международного взаимодействия с Южной Кореей.

4. Завод Sky Elevators отпраздновал 2 года: вклад в локальное производство, развитие промышленности.

5. На выставке Иннопром-2024 Михаил Мишустин высоко отметил качество наших лифтов.

6. На президентской выставке Манас Ордо наши экспонаты заслужили внимание Садыра Жапарова.

7. Укрепление двусторонних связей на Кыргызско-Российском форуме в Бостери. Визит на завод российской делегации во главе с Дмитрием Курочкиным.

8. Благотворительный проект: лифты Sky Elevators подарены центру "Алтын Балалык".

Как итог, в 2024 году "SKY Industrial Group" укрепила свою позицию как национальный лидер в инновациях и локальном производстве, делая будущее Кыргызстана чище, комфортнее и технологичнее!

Весной мы отпраздновали 2-летие нашего завода, который стал символом отечественного производства и прогресса. Одновременно мы запустили производство очистных сооружений "Тунук" - проекта, который вносит вклад в сохранение экологии Кыргызстана.

Лето так же было полно особенных событий: фестиваль корейской кухни "Бугудан элге" в Боконбаево объединил сотни жителей и подарил не только праздник, но и поддержку тем, кто в ней нуждается. В июле на международной выставке "ИННОПРОМ-2024" наши лифты были отмечены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным за качество и инновации.

Особое внимание мы уделили развитию технологий. В этом году наши лифты "заговорили на кыргызском языке", подчеркивая важность сохранения национальной идентичности.

Мы продолжаем внедрение диспетчеризации лифтового оборудования в масштабах всей страны. Эта система станет шагом к созданию "умного города", охватывая четыре района и обеспечивая полную автоматизацию мониторинга и управления лифтами.

Система позволяет:

1. Отслеживать состояние электрических цепей безопасности и предотвращать аварии.

2. Оборудовать каждый лифт переговорными устройствами для прямой связи пассажиров с диспетчерской службой.

3. Использовать беспроводной интернет, что упрощает интеграцию и снижает затраты.

Экономический эффект системы огромен: платный доступ через мобильные платежи, минимизация человеческого фактора в обслуживании и быстрая диагностика неисправностей.

Мы уверены, что диспетчеризация станет ключом к безопасности и комфорту для всех жителей Кыргызстана.

Каждое из этих достижений - результат упорной работы нашей команды и поддержки государства.

2025 год обещает быть не менее насыщенным. Мы будем расширять производство, продолжать вывод нашей продукции на международные рынки и внедрять новые экологические и технологические проекты", - рассказала глава компании "Sky Industrial Group" Рахат Жунушбаева.