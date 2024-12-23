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Библиотеке №17 в Бишкеке дано имя венгерского поэта Шандора Петефи

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Сегодня в городской библиотеке №17 состоялось торжественное мероприятие, посвящённое присвоению её имени выдающегося венгерского поэта Шандора Петефи. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие первый заместитель мэра города Бишкек Мирланбек Байгончоков, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги, а также член Союза писателей КР, поэт и переводчик Толукбек Байзак, заместитель начальника Управления культуры Абсамат Акунов.

Почётные гости выступили с речами, отметив значимость укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Венгрией, а также вклад Шандора Петефи в мировую литературу.

Сотрудники централизованной библиотечной системы украсили событие чтением стихов великого поэта на кыргызском и русском языках.

Присвоение имени Шандора Петефи городской библиотеке №17 является символом дружбы двух народов и способствует развитию культурного и литературного обмена.

Мероприятие подчеркнуло важность сохранения и популяризации литературного наследия, которое объединяет разные страны и культуры.


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URL: https://www.vb.kg/441677
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