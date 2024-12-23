Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.42 - 91.30

Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя ГНС

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ысабеков Кубанычбек Абдимуталипович назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Сегодня нового заместителя председателя ГНС коллективу глава ведомства Алмамбет Шыкмаматов.

Глава налоговой службы подчеркнул, что вновь назначенный заместитель руководителя обладает опытом и профессиональными знаниями, необходимыми для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

Он отметил, что Ысабеков хорошо знаком с налоговой системой, с ее процессами и ключевыми направлениями деятельности ГНС.

Кубанычбек Ысабеков до назначения работал начальником управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441678
Теги:
ГНС, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  