Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя ГНС

Ысабеков Кубанычбек Абдимуталипович назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Сегодня нового заместителя председателя ГНС коллективу глава ведомства Алмамбет Шыкмаматов.

Глава налоговой службы подчеркнул, что вновь назначенный заместитель руководителя обладает опытом и профессиональными знаниями, необходимыми для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

Он отметил, что Ысабеков хорошо знаком с налоговой системой, с ее процессами и ключевыми направлениями деятельности ГНС.

Кубанычбек Ысабеков до назначения работал начальником управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР.