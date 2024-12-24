Юридическая помощь онлайн: Как работает новый портал Jardam.kg

В целях повышения доступности юридической помощи для населения в Кыргызстане стартовал новый онлайн-ресурс – Jardam.kg.

Этот портал создан для предоставления пользователям качественной и своевременной правовой поддержки по актуальным и часто задаваемым вопросам.

Ресурс был разработан Службой юридической помощи (СЮП) при Министерстве юстиции КР при поддержке проекта USAID "Укук булагы".

Jardam.kg предоставляет пользователям легкий и удобный доступ к юридическим ответам и инструкциям по широкому кругу тем на кыргызском и русском языках. На портале освещены вопросы, связанные с правами и обязанностями граждан, оформлением документов, защитой прав в суде и многими другими важными жизненными ситуациями.

Эти темы были отобраны на основе часто задаваемых вопросов, которые поступают в Службу юридической помощи (СЮП) через личные обращения к координаторам и центрам СЮП, а также на горячую линию 114. Кроме того, проведен анализ обращений, поступивших на телепрограмму "Акысыз адвокат", которая транслируется на канале КТРК по понедельникам. На основе наиболее актуальных тем подготовлены статьи для размещения на сайте.

Напомним, что в СЮП ежегодно поступает более 6 тысяч обращений. Новый ресурс не только поможет гражданам находить ответы на свои вопросы самостоятельно, но и снизит нагрузку на СЮП, так как многие из них смогут получить нужную информацию прямо на сайте.

Если решение не найдено, пользователи могут обратиться к координатору СЮП через профиль юристов на сайте или воспользоваться интегрированным AI-помощником Jardam.kg GPT. Он оперативно отвечает на вопросы, предоставляя разъяснения и рекомендации, основанные на актуальном законодательстве. Однако ответы AI-помощника не являются окончательными – он предоставляет лишь подсказки по различным вопросам, что также экономит время и другие ресурсы пользователя.

Сайт уже привлекает пользователей благодаря доступности контента через поисковые системы. В месяц охват достигает более 11000 посещений и 4700 пользователей на данный момент, что подчеркивает актуальность и востребованность ресурса, особенно учитывая высокий интерес к материалам на кыргызском языке.

Отметим, кроме запуска портала правовой помощи в рамках проекта были модернизированы официальный сайт Службы поддержки и CRM-системы. Это позволило сделать навигацию сайта понятным для пользователей, а также улучшить сбор данных, позволяя принимать актуальные решения.