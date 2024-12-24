Горожане могут напрямую обращаться к мэру через приложение "Мой город"

Муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" внесло изменения в приложение "Мой город".Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в приложении появился раздел "Обращение к мэру", который будет под особым контролем.

Пользователи приложения, отправив обращение, в оперативном порядке будут получать отчет об исполнении с фото или видеофиксацией от городских служб.

Ранее мэр Айбек Джунушалиев на плановом совещании поручил своевременно и качественно реагировать на обращения горожан в приложении "Мой город".

На текущий момент количество активных пользователей мобильным приложением составило 457,1 тысяч.

В мобильном приложении "Мой город" есть функционал, который в режиме реального времени позволяет оставлять обращения горожан по всем вопросам в сфере ЖКХ, транспортного блока, остановочных комплексов, определения местоположения эвакуированного автотранспортного средства, оплаты налога, благоустройства города и др.