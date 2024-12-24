Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.42 - 91.30

Горожане могут напрямую обращаться к мэру через приложение "Мой город"

120  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" внесло изменения в приложение "Мой город".Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в приложении появился раздел "Обращение к мэру", который будет под особым контролем.

Пользователи приложения, отправив обращение, в оперативном порядке будут получать отчет об исполнении с фото или видеофиксацией от городских служб.

Ранее мэр Айбек Джунушалиев на плановом совещании поручил своевременно и качественно реагировать на обращения горожан в приложении "Мой город".

На текущий момент количество активных пользователей мобильным приложением составило 457,1 тысяч.

В мобильном приложении "Мой город" есть функционал, который в режиме реального времени позволяет оставлять обращения горожан по всем вопросам в сфере ЖКХ, транспортного блока, остановочных комплексов, определения местоположения эвакуированного автотранспортного средства, оплаты налога, благоустройства города и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441682
Теги:
мэрия, информационные технологии, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  