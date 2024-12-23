Встречаем Новый год дома: план организации запоминающегося праздника

До Нового года осталось совсем мало времени, а значит, пора планировать праздник. Чтобы вечеринка удалась, необходимо подготовиться заранее. Рассказываем о том, как грамотно все организовать вместе с маркетплейсом Ozon.

Пошаговый план организации новогодней вечеринки

Шаг 1. Определяемся с датой, временем и местом проведения праздника. В зависимости от количества гостей и ваших возможностей тут может быть несколько вариантов: квартира, загородный дом, арендованное помещение.

Шаг 2. Выбираем тематику праздника. Это может быть ретро-вечеринка, маскарад, праздник в стиле фильма или книги. Общая тема позволит гостям подобрать подходящий образ, а вам – определиться с декором, меню и активностями.

Шаг 3. Составляем список гостей и готовим приглашения. Оформить их можно как в виде красивых бумажных открыток, так и в электронном формате с подходящим дизайном. Направить приглашения стоит заранее, чтобы все успели подготовиться.

Шаг 4. Подбираем декор. Чтобы создать праздничное настроение, имеет смысл не только нарядить елку, но и украсить помещение и стол. Используйте еловые ветки, гирлянды, елочные игрушки, мишуру, свечи - главное, чтобы все элементы сочетались между собой.

Шаг 5. Планируем меню. Для начала нужно решить, какой формат организации стола вам ближе - шведский стол или полноценный ужин. Далее определяем главное блюдо, это может быть, например, запечённая индейка или мясо, приготовленное на мангале. В конце выбираем напитки, закуски и десерт.

Шаг 6. Организовываем размещение гостей. Необходимо заранее подготовить место для верхней одежды и обуви. Подумать о том, где гости будут оставлять свои вещи и куда складывать подарки. Если планируется традиционное застолье, имеет смысл также заранее определиться с рассадкой.

Шаг 7. Готовим подарки. Учитывая, что это новогоднее мероприятие, стоит озаботиться выбором презентов для гостей. В зависимости от формата и состава участников это могут быть продуманные индивидуальные подарки или просто небольшие сувениры на память.

Шаг 8. Составляем развлекательную программу. Это важная часть любого праздника, поэтому стоит подойти к ней особенно ответственно. Важно, чтобы музыка, игры, конкурсы и другие элементы программы подходили под выбранную тематику и учитывали возраст и взгляды приглашенных.

Какие активности можно предложить гостям

Конечно, никакой праздник не обходится без танцев, поэтому в первую очередь стоит подобрать музыку и выделить время для них. Но обычно этого недостаточно, поэтому стоит подобрать и другие развлечения.

Традиционно в программу праздников включают веселые конкурсы и игры. Это могут быть классические варианты, правила которых всем известны, а можно устроить настоящее командное соревнование. Все зависит от вашей фантазии и настроения гостей. Добавить веселья можно, организовав караоке и танцевальные баттлы.

Топ-10 товаров для запоминающегося вечера

Все необходимое для праздника легко заказать на Ozon. Предлагаем топ-10 товаров для организации вечеринки:

1.Новогодний декор - елочные украшения, праздничные конверты для столовых приборов, гирлянды, реквизит для фотозоны, флажки, бусы и многое другое.

2.Искусственная елка. На маркетплейсе есть множество самых разных вариантов, поэтому легко подобрать именно ту, которая подходит под тематику праздника. А отзывы реальных покупателей помогут не ошибиться с выбором.

3.Красивая посуда для праздника. Чтобы вечеринка удалась, важно красиво оформить стол. На Ozon можно выбрать изысканные наборы тарелок, бокалов и столовых приборов, которые помогут создать настроение и подчеркнут тематику вечера.

4.Карнавальные костюмы для детей и взрослых - от необычных головных уборов и масок до продуманных сложных нарядов из нескольких элементов. Можно быть зайчиком, лисичкой, Дедом Морозом или даже символом наступающего года.

5.Светодиодные свечи и электрические камины. Эти безопасные и экономичные источники света создадут особую атмосферу Нового года.

6.Музыкальная колонка. Хороший звук помогает создать правильное настроение. Для домашнего праздника такой гаджет просто необходим.

7.Наборы для новогоднего творчества - помогут в организации новогодних мастер-классов. Кроме того, на маркетплейсе есть настольные игры для разных компаний и множество других товаров, которые помогут организовать развлекательную программу.

8.Снежколепы и ватрушки. Отличное решение, если планируется выезд на природу в снежные места. Уличные игры добавят веселья и активности.

9.Закуски и разнообразные сладости - основное угощение необходимо будет приготовить заранее, а вот в качестве перекуса и десерта отлично подойдут снэки и другие готовые варианты.

10.Подарочные наборы для друзей и близких - небольшие сувениры, сладости, наборы уходовой косметики, чая, или кофе подарят приятные моменты и помогут сделать вечер особенным.

На Ozon легко найти все необходимое для подготовки к празднику, ознакомиться с отзывами, выбрать товары по самым выгодным ценам и потом забрать их в удобное время рядом с домом. В декабре на маркетплейсе проходит финальная распродажа со скидками до 70%, благодаря которой шопинг станет еще приятнее. А значит, самое время зайти на площадку! Получить свой заказ можно в брендированных пунктах выдачи Ozon, почтовых отделениях Кыргыз Почтасы, либо курьерской доставкой.