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Неоосманский мираж: истинное положение Турции в ОТГ

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- Анвар Ажиев
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Как мы называем тех, кто на каждом шагу заявляет о своём величии и богатстве, однако у самого пальцы из дырявых носков торчат, а рубашку в последний раз стирали и гладили во времена царя Гороха? Этому явлению названий много – от самого мягкого "фантазёра", до "свистуна", тоже в более употребимой в культурном обществе форме, пишет asia-today.news.

Именно так можно рассматривать события, прошедшие после саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, состоявшегося 5-6 ноября.

Как отмечают авторы статьи, если вкратце, то имеем, что в Кыргызстан прилетал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и напряг всех участников мероприятия и уехал. При этом, его поведение было очень похоже на поведение Османского султана перед своими вассалами.

"Вкратце, приехал, наказал перейти на новый алфавит и грамматику в ближайшие пару десятков лет. Также протолкнул необходимость принятия единой символики на основе своих, османских мотивов. А сейчас ОТГ готовится объявить конкурс на гимн своей организации, в котором, наверняка победят турецкие/азербайджанские композиторы и поэты. Или будет возможна коллаборация. Но не в этом суть. Суть в том, что пока Эрдоган просто откровенно и не стесняясь педалирует момент некоего родства и схожести языков стран ОТГ. Да, её народы – кроме венгров могут понять друг друга через пень колоду. Кто-то реально на почти одном языке общается. Но с самими турками тем же кыргызам или казахам комфортнее общаться через переводчика. И переход на единые алфавит и грамматику, как это сложилось в Китае – ещё ничего не значит. Тем более, что в каждой стране свой уровень преподавания, свой же уровень готовности и возможностей государства финансировать всю систему обучения – от яслей до высших учебных заведений и научных работ", - отмечают авторы.

И мы переходим к главному – к финансам и возможности нести расходы на внедрение, распространение и укрепление идей, в данном случае, пантюркизма.

"После реформ начала нулевых, когда турецкую лиру привязали/уравняли к евро – что само по себе было очень амбициозно, экономику ТР лихорадит. Потому как у страны весьма приличный внешний долг, много амбиций и такие же олигархические структуры. Плюс, приличную часть экономики Турции контролируют внешне ей лояльные курды, которые не забывают поддерживать своих единокровных братьев в их борьбе за независимость. Плюс, там не менее весомыми являются транснациональные корпорации и компании, контролирующие выпуск продукции с высокой надбавленной стоимостью – автомобили, станки, оборудование и т.п. Чисто турецкими остаются – фаст-фуд, туризм и сельское хозяйство и легкая промышленность и авиаперевозки. Но последней всё труднее конкурировать с продукцией стран из Юго-Восточной Азии, в первую очередь, из Китая. Да и Иран под боком, который очень сильно сдерживают санкции. В итоге имеем, что денег-то в карманах у Эрдогана нет. Зато с какой помпой он простил Кыргызстану $62 млн, а в общей сложности - $100 млн за два приёма. Для межгосударственного уровня – это копейки. Так как Турция и её структуры, такие как TIKA, большего вложить не могли и не желали особо", - говорится в статье.

Немного отвлеклись. Во время пребывания в Бишкеке Эрдоган заявил, что его строители – соотечественники за эти два десятка лет заработали в Кыргызстане более $1 млрд! Также он косвенно раскрыл, на какую сумму он продал КР военного снаряжения и беспилотников своего зятя "Байрактар" - более $1 млрд. И с довольной улыбкой пообещал президенту Кыргызстана Садыру Жапарову довести обороты турецко-кыргызской торговли до $5 млрд. Ясное дело, что только за счёт военной продукции можно добиться таких показателей. Потому как кроме турецких поваров, текстиля и кожи с берегов Босфора до Бишкека сухопутным путём ничего не довезёшь. И выгоды не будет из-за громадных транспортных издержек.

Насчёт путей и дорог. Лидер Турции сегодня та мартышка с выбором – к кому примкнуть? Оставаться и продолжать попытки войти в Европу или всё же примкнуть к БРИКС и ШОС? С первыми связывают в первую очередь политические отношения и финансовые обязательства. Но у вторых перспектив в будущем куда больше.

Чему немало поспособствуют два транспортных проекта по строительству железных дорог Баку – Тбилиси – Карс и Китай – Кыргызстан - Узбекистан (южный участок транскаспийского международного транспортного маршрута). А также создание транспортного коридора "Европа – Кавказ – Азия" (ТРАСЕКА), задаются вопрос авторы.

Дорога БТК была построена во многом за счёт усилий Азербайджана, дававшего кредиты Турции и Грузии. Её открытие трижды переносилось. Имеются планы присоединить к иранским железным дорогам. Чтобы создать сеть путей Центральная Азия – Южный Кавказ – Европа. С этим худо-бедно Анкара руками Баку справилась.

А вот путь из Китая – это уже вызов совершенно другого уровня. Это реализация стратегии "Один пояс – один путь" и он может иметь с Турцией и её далеко идущими интересами принципиальные противоречия. В первую очередь – в области религии. Эрдоган позиционирует себя как "защитник мусульман во всём мире". Благодаря англосаксам сегодня у Китая репутация страны, в которой права сторонников ислама попираются на законодательном уровне. Да и сам турецкий лидер несколько раз высказывался в поддержку прав уйгуров.

Далее, это финансовый аспект – сможет ли Турция, у которой сегодня инфляция зашкаливает за 60 процентов в год, выделить необходимые средства? К примеру, только кыргызский участок дороги ККУ оценивается в $3-4 млрд. И Пекина на эти цели предусмотрены десятки миллиардов, а у Анкары – этим и не пахнет. По официальным данным самой Турции, объем валового внешнего долга страны побил рекорд, достигнув к концу 2023 года $500 млрд. Отношение внешнего долга к национальному доходу увеличилось до 44,7%.

Прибавим сюда всё ускоряющуюся инфляцию и рост недовольства внутри страны, и поймём, почему Эрдоган вынужден всё сильнее проталкивать идею строительства "Великого Турана" от Балкан и Ливии, до Алтайских гор и Восточного Туркестана, а также искать врагов повсюду, лишь бы толпа голодных турков не снесла его на следующих выборах.

А теперь к проекту TRACECA. Он должен был соединить Европу, страны Кавказского региона и Центральную Азию, взять на себя значительную часть грузопотока многих стран. Маршрут рассматривался как альтернатива российскому Трансибу.

Предполагается, что реализация программы будет способствовать интеграции между Европейским союзом и странами-партнёрами программы, более эффективному распределению ресурсов между странами Запада и Востока, улучшит инвестиционный климат в странах, по которым будет проходить транспортный коридор.

Программа ТРАСЕКА состоит из различных проектов, в том числе проекта по созданию технической помощи, единой для всех видов перевозки, проекта обучения сотрудников отраслевых ведомств.

"Транспортный коридор запланирован по аналогии с "Великим шёлковым путём". В нём задействованы черноморские порты (Поти, Батуми), железные дороги Грузии и Азербайджана, каспийская паромная переправа (Баку - Туркменбаши), железнодорожные сети Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Китая, а также китайские порты на тихоокеанском побережье. Финансирование программы осуществляется Европейским союзом. Постоянный секретариат программы находится в Баку (Азербайджан). Управление программой осуществляется через межправительственную комиссию, а также через постоянный секретариат.

В каждой стране имеется свой национальный секретарь ТРАСЕКА, обычно это чиновник национального транспортного ведомства, а также своя национальная комиссия ТРАСЕКА, председателем которой является обычно министр отраслевого министерства либо вице-премьер правительства. Вот здесь и кроется главный камень преткновения. Потому как планы Европы принципиально не могут параллельно сосуществовать со стратегией Китая. КНР уже достигла договорённостей со странами, через которые будет пролегать маршрут "Одного пояса – одного пути" и показала, что у неё деньги есть, как и технологии. Турция же пытается усидеть на многих стульях сразу и в долг, чего сейчас не любят", - акцентируют авторы издания.

К тому же, у Турции сегодня имеется большой риск увязнуть в Сирии и ввязаться в прямой конфликт с Ираном, что похоронит все эти геополитические проекты на долгие годы. Потому как столкновения с Тегераном, который вот-вот объявит о наличии у него ядерного оружия – чреваты затяжным и чрезвычайно затратным конфликтом. А деньги/геополитические проекты любят тишину, заключили в статье.


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URL: https://www.vb.kg/441684
Теги:
Турция, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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