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В Узбекистане обнаружено почти 2000 незаконных свалок

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- Светлана Лаптева
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С начала года в Узбекистане выявлено 1928 незаконных свалок общей площадью около 721 га, рассказали в агентстве "Узбеккосмос". Больше всего свалок - 363 - обнаружено в Ташкентской области.

С начала года на территории Узбекистана было выявлено 1928 незаконных свалок площадью около 721 га. Их обнаружили в ходе космического мониторинга, проводимого агентством "Узбеккосмос", сообщила его пресс-служба.

Из общего количества 123 свалки общей площадью 255,5 га были зафиксированы за пределами полигонов хранения отходов, а 1805 свалки площадью 465,2 га - это незаконные полигоны отходов.

Наибольшее количество незаконных свалок зафиксировано в Ташкентской области - 363 свалки общей площадью 98,6 га.

В Каракалпакстане обнаружено 243 свалки (63,2 га), в Хорезмской области - 168 (22 га), в Бухарской области - 92 (91,7 га), в Навоийской области - 216 (112,4 га), в Самаркандской области - 147 (41,2 га), в Кашкадарьинской области - 81 (79,3 га), в Андижанской области - 180 (42 га), в Наманганской области - 195 (65,2 га), в Ферганской области - 164 (51 га), в Джизакской области - 39 (30,44 га) и в Сурхандарьинской области - 40 (20,11 га).

"Создание таких незаконных полигонов отходов прежде всего опасно тем, что оказывает большое негативное воздействие на окружающую среду и экологию, а также отрицательно влияет на качество почвы, воды и воздуха", - отмечается в сообщении агентства.

Это также способствует увеличению количества вредных насекомых, инфекционных заболеваний, развитию рака лёгких и дыхательных заболеваний у людей, говорится в сообщении.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/441691
Теги:
Узбекистан
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