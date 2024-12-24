Пришел налоговик с премьерским уровнем мышления

Новым председателем Налоговой службы назначен Алмамбет Шыкмаматов. И стартанул, по поговорке, с места в карьер, внеся на обсуждение парламента пару ценных (а точнее – бесценных) инициатив. А заодно подхватил "знамя" президента Садыра Жапарова, приоткрывшего наконец крышку бурлящего и грозящего взрывом социального котла.

Еще чуть-чуть – и могло бы случиться труднопоправимое. Когда этот котел наглухо задраен – он взывоопасен. И если вовремя не начать понемногу выпускать пар – не поздоровится ни властям, ни народу. Отставной глава кабинета министров, а по совместительству однофамилец президента, как руководитель, гражданин и образованный человек, не мог этого не понимать, но упорно (хотя вроде бы из лучших побуждений) закручивал гайки и завинчивал крышку. Освободив Акылбека Жапарова от занимаемой должности, Садыр Жапаров дал понять: народу тоже полагается некоторое послабление.

Теперь с крышкой социального котла будет разбираться Шыкмаматов. Хоть он и не глава кабмина.

Началось все, напомним, с разгона верхушки налоговой службы. Тысячу раз прав был Камчыбек Ташиев, когда с горечью отмечал: коррупция, разного рода злоупотребления, нечестность в широком смысле слова настолько прочно въелись в сознание кыргызского общества, что переломить ситуацию будет очень и очень непросто. Что, спрашивается, в головах у людей, занимающих ответственные посты и отлично знающих, что каждое их действие просматривается буквально под микроскопом; что за финансовые нарушения они уже не отделаются символическим штрафом, а будут наказаны тюрьмой… И все равно занимающихся аферами и махинациями? Надеются, как говорится, на русско-кыргызский авось? Авось не поймают? Но ведь поймают, это только вопрос времени. Теперь, при нынешней власти, точно поймают.

За что поймали гражданина с говорящим "золотым" именем, руководителя (уже бывшего) Налоговой службы Алтынбека Абдувапова? За руку. А если серьезно – за то, что "мутил" с электронной товарно-транспортной накладной. Эта накладная служит для учета движения товаров между продавцом и покупателем, и назначение ее – борьба с теневыми оборотами и повышение прозрачности бизнеса.

Это – с одной стороны. С другой стороны, ЭТТН – одна из самых страшных аббревиатур для средних и – тем более – мелких предпринимателей. Которые не сидят на нефтяных вышках, не имеют многомиллионных оборотов и барахтаются, пытаясь оставаться на плаву и не быть сожранными акулами бизнеса. Для них такая строгая отчетность за каждую, как выразился Алмамбет Шыкмаматов, зубочистку – краху подобна. Значительно осложняет жизнь, ведение и без того не слишком прибыльного бизнеса и ставит на грань закрытия и разорения.

В Налоговой службе решили, что все налогоплательщики перед законом равны, однако некоторые – равнее. Тем, которые "равнее", было позволено уклоняться от уплаты особо крупных налогов и выводить в тень свои реальные доходы, тем самым нанося серьезный ущерб экономике Кыргызстана. Глава ГНС Абдувапов, его заместитель Исламбек Кыдыргычов и некоторые другие налоговые начальники рангом пониже помогали ряду бизнесменов нарушать закон, разумеется, не из гуманизма и сострадания. И отнюдь не за простое человеческое спасибо…

Распоряжение об отстранении от занимаемой должности начальника ГНС и его зама подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров. Теперь тоже уже экс-глава. Потому что сразу после скандала с налоговиками сам Жапаров тоже аккуратно и изящно ушел "в тень" со своего премьерского поста. Но о нем чуть позже.

Временно исполнять обязанности главы Налоговой службы поставили Кыдыкбека Кыдырова, который не удержался на этом месте и двух недель, тоже спалившись на сокрытии ЭТТН. Ну просто мистика какая-то, хоть экстрасенсов вызывай. Такое магическое действие оказывают на госмужей эти четыре буквы, что хочется им, наплевав на элементарный инстинкт самосохранения, срочно что-нибудь поиметь и погреть руки на чужих преступлениях, неизбежно став их соучастниками.

Акылбек Жапаров "проснулся" почему-то только под занавес. Спохватился: оказывается, в налоговой воруют?! Надо же, кто бы мог подумать?! И это при том, что, как справедливо заметил президент, налоговая сфера была под прямым контролем премьера. Неужели Акылбек Усенбекович, умный и разносторонне образованный человек, с таким же, как у Абдувапова, "говорящим" именем, не сумел разглядеть беспредела, творившегося у него под носом? Или, совершая свой эпохальный "прыжок барса", просто не обращал внимания на такие "мелочи", как украденные у государства миллиарды сомов? Налоговая система (точнее – система налоговых махинаций) оказалась у Акылбека Жапарова "где-то между" - передними и задними лапами широко прыгающего барса…

Чем запомнится народу бывший глава кабмина? Отношение к нему двоякое. Никто не поспорит с тем, что он внес значительный вклад в модернизацию системы государственного управления. Он поднял на новый уровень должность премьер-министра и достиг на этой должности весомых успехов. Однако вопросов у народа к нему накопилось немало. Главным образом в связи с объявленным им курсом на госкапитализм – самый антинародный вид капитализма. Отсюда – жесткая налоговая политика, введение ККМ, заставлявшие стонать средний и мелкий бизнес.

Решение отодвинуть успешного премьера явно далось президенту нелегко. И стало, пожалуй, самым принципиальным его решением за последнее время.

С уходом Акылбека Усенбековича не просто приоткрылась для выпуска пара крышка социального котла. Открылись форточки, из которых для задыхающихся налогоплательщиков потянуло свежим воздухом.

Новый глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов сходу взял быка за рога… Точнее, взял барса за… Что там у барса вместо рогов? И предложил отменить ненавистную ЭТТН практически на все товары, кроме нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции, лекарств и медицинских изделий. Более того: "ЭТТН была введена неправильно, - сказал на заседании ЖК новый главный налоговик, сразу заручившись уважением и поддержкой кыргызстанцев. – ЭТТН без анализа ввели, и только за это надо привлекать к ответственности виновных. Как растет экономика? Экономику развивает народ".

А если во главе угла все-таки народ – то и законы надо принимать народные. Не удушающие, а, наоборот, способствующие желанию работать ради развития государства.

А господин Шыкмаматов тем временем продолжает выкладывать для кыргызстанцев новогодние подарки, предложив убрать налог на транспорт: "Мы с одного кармана берем два налога: первый – за транспорт, второй – за бензин. Нужно убрать один налог. Нужно убрать налог на автотранспорт, потому что он не уходит на дорогу, уходит в общую казну… А с бензина напрямую в дорожный фонд пойдет".

Не все депутаты поняли налоговика. Не поняли, скорее всего, именно потому, что очень уж непривычно из уст главы ГНС слышать об отмене налогов и ослаблении налогового бремени. Все та же многолетняя сила привычки, инерция, о которой говорит Ташиев: все еще странно видеть и слышать, что кыргызский чиновник думает прежде всего не о толщине своего кошелька. И ведь предложения Шыкмаматова – это не популизм, не стремление во что бы то ни стало понравиться народу. Это взвешенные слова государственника, который проанализировал ситуацию, разобрался в необходимости одного и ненужности другого, а главное – вспомнил, что работает он для народа. А не против народа.

Алмамбет Шыкмаматов – не глава кабмина. Но уровень мышления у него вполне премьерский.

А шлюзы уже открылись. У нового руководителя ГНС пока нет мыслей насчет контрольно-кассовых машин, введение которых тоже вызвало в свое время много нареканий. Но депутат Улугбек Ормонов предлагает дать предпринимателям право самим выбирать между ККМ и повышенным патентом. Шыкмаматов обещал подумать и в ближайшее время сообщить о своем решении.