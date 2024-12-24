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В КР с 1 января 2025 года вводят "Единое разрешение" для трудовых мигрантов

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В Кыргызстане запускается пилотный проект по оформлению "Единого разрешения" с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Данный документ, включающий в себя разрешение на работу и трудовую визу, будет оформляться на портале "Электронная виза"

Новый механизм получения разрешительных документов иностранными работниками в стране упраздняет комиссионное рассмотрение вопроса по распределению квоты на привлечение иностранной рабочей силы, освобождает от ныне действующих многоступенчатых процедур и сокращает сроки рассмотрения заявлений до 7 рабочих дней.

Для подачи заявления на оформление "Единого разрешения" соискателям необходимо пройти обязательную регистрацию Личного кабинета, загрузить требуемые документы и провести онлайн-оплату стоимости нового разрешения, которая формируется путем сложения стоимостей трудовой визы и разрешения на работу

Также для работодателей вводится новое понятие "гарантийного взноса" - невозвратной суммы в целях усиления их ответственности и обеспечения законности пребывания иностранного работника в Кыргызстане.

Для получения подробной информации можно обратиться в Консульский департамент Министерства по адресу Тоголок Молдо 10, а также по номерам: +996-703-42-88-65 и +996-999-312-002 (WhatsApp).


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URL: https://www.vb.kg/441693
Теги:
МИД, трудовая миграция, Кыргызстан
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