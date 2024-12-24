В Нарынской области открылся Центр обслуживания фермеров

В здании Нарынского главного управления водного хозяйства Нарынской области открылся "Центр обслуживания фермеров".

Деятельность центра направлена на предоставление качественных услуг фермерам региона и развитие сельского хозяйства.

Основная цель проекта – создание площадки фермерам для получения информации и советов о том, какие семена и рассада им нужны, что нужно производить, куда можно реализовать готовую продукцию, какие поддержки предусмотрены государством и многое другое.

Следует отметить, что Центр обслуживания фермеров работает в городах Бишкек, Каракол, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.

Центры запущены в по поручению заместителя Председателя Кабинета Министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.