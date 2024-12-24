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В Нарынской области открылся Центр обслуживания фермеров

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- Светлана Лаптева
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В здании Нарынского главного управления водного хозяйства Нарынской области открылся "Центр обслуживания фермеров".

Деятельность центра направлена на предоставление качественных услуг фермерам региона и развитие сельского хозяйства.

Основная цель проекта – создание площадки фермерам для получения информации и советов о том, какие семена и рассада им нужны, что нужно производить, куда можно реализовать готовую продукцию, какие поддержки предусмотрены государством и многое другое.

Следует отметить, что Центр обслуживания фермеров работает в городах Бишкек, Каракол, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.

Центры запущены в по поручению заместителя Председателя Кабинета Министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.


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URL: https://www.vb.kg/441695
Теги:
Нарынская область, фермеры
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