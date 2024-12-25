В КР проводится дегазация подкарантинных объектов

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики организует работы по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газификации и работы по их дегазации.

По итогам 11 месяцев 2024 года территориальными управлениями проведено обеззараживание газовым и аэрозольным методом - деревянных тар, крепежных материалов, сухофруктов, зерновых, бобовых, рассады, саженцы, складских помещений и семенных хозяйств на - 188 547 м3.

Из них:

- Складские помещения - 64 890 м3;

- Семенные хозяйства - 44 105 м3;

- Упаковочные материалы, сухофрукты, зерновые, бобовые культуры, саженцы и.т.д.- 79 552 м3.