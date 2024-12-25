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В КР проводится дегазация подкарантинных объектов

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики организует работы по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газификации и работы по их дегазации.

По итогам 11 месяцев 2024 года территориальными управлениями проведено обеззараживание газовым и аэрозольным методом - деревянных тар, крепежных материалов, сухофруктов, зерновых, бобовых, рассады, саженцы, складских помещений и семенных хозяйств на - 188 547 м3.

 Из них:

- Складские помещения - 64 890 м3;

- Семенные хозяйства -  44 105 м3;

- Упаковочные материалы, сухофрукты, зерновые, бобовые культуры, саженцы и.т.д.-  79 552 м3.


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URL: https://www.vb.kg/441696
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