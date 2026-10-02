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Первый спутник Кыргызстана отправился на орбиту на ракете Falcon 9

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый национальный спутник Кыргызстана 1 октября был выведен на орбиту с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза

Получаемые со спутника данные планируется использовать для мониторинга сельскохозяйственных земель и пастбищ, водных объектов и ледников, лесов, природных экосистем, земельных ресурсов и состояния окружающей среды.

Спутниковые данные также позволят выявлять природные угрозы, в том числе засухи, наводнения, оползни, сели и лесные пожары. Кроме того, с их помощью планируется отслеживать незаконную добычу недр и несанкционированные места размещения отходов.

В дальнейшем полученные данные будут интегрированы с государственными цифровыми системами и использоваться при принятии управленческих решений.

В мероприятиях по случаю запуска спутника приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, заместитель председателя Кабинета министров – министр Эрлист Акунбаев, посол Кыргызстана в США Эдиль Байсалов и другие официальные лица.


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URL: https://www.vb.kg/461999
Теги:
Минсельхоз, президент, США, экология, Кыргызстан, космос, Садыр Жапаров, Эдиль Байсалов
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