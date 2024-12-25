Светлана Аширова о цирке: Ремонт - только начало, дальше будет еще лучше!

О капитальном ремонте, обновлениях в репертуаре и амбициозных планах на будущее для Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева редакции vb.kg рассказала директор учреждения Светлана (Асланайым) Аширова.

Какие изменения произошли в репертуаре цирка после вашего назначения на должность директора?

Наш репертуар значительно обновился. Мы акцентируем внимание на разнообразии номеров - от акробатических и воздушных шоу до выступлений с животными. Мы стремимся предложить зрителям не только яркие и динамичные номера, но и новые, необычные представления, которые впечатляют зрителей всех возрастов.

Что именно было сделано в процессе капитального ремонта цирка?

Ремонт в нашем цирке был капитальным. Мы не просто обновили интерьер, а провели масштабную реставрацию и техническую модернизацию. Здание Кыргосцирка уникально по своей архитектуре, и мы гордимся его историей. Капитальный ремонт был необходим, так как здание не проходило таких работ за 50 лет. Ремонт охватил все помещения и технические зоны, включая обновление сцены и зрительских мест.

Какое значение для проведения ремонта имел президент Садыр Жапаров?

Когда Садыр Жапаров пришел к власти, он сразу отметил критическое состояние здания цирка. Он принял решение о проведении капитального ремонта, который стал возможен благодаря его поддержке. Он пообещал, что создаст лучшие условия для работы артистов, и это обещание было выполнено. Мы видим огромные изменения, и все это стало возможным благодаря его решению.

Какие отзывы получает цирк после ремонта?

Зрители восхищаются преображением цирка. Мы получаем массу комплиментов, и это подтверждает, что работы были выполнены на высоком уровне. Здание стало более современным и комфортным, что заметно повысило качество наших представлений. Люди радуются обновленному виду цирка, и это вдохновляет нас на дальнейшую работу.

Светлана, ремонт, который был проведён в цирке, действительно впечатляющий. Как это всё происходило?

Да, ремонт действительно был капитальным. Это не просто косметическое обновление, а серьезная работа, подтверждающая статус капитального ремонта. Работы по обновлению были огромными, и я хочу подчеркнуть, что наш цирк - это не только одно из самых больших зданий среди цирков в ТЗУ, но и уникальное строение. Я побывала в разных странах и искала подобное, но нигде не видела цирк, похожий на наш. В этом огромная заслуга Абубакира Изибаева, который не только поднял наш цирк, но и построил его. После 50 лет эксплуатации здание нуждалось в капитальном ремонте. До этого таких работ не проводилось.

Ремонт стал возможным благодаря решению президента Садыр Жапарова. Как это повлияло на работу цирка?

Как я уже говорила, когда Садыр Нургожоевич принял решение провести капитальный ремонт цирка, пообещав, что для артистов будут созданы самые комфортные условия. И это действительно произошло. Мы активно сотрудничали с сотрудниками и строителями, следили за процессом, и это была колоссальная работа.

Как это сказалось на репертуаре? Есть ли изменения в программах?

Мы активно работаем над улучшением репертуара. С этим ремонтом мы получили не только обновлённое здание, но и новый импульс для создания качественных цирковых номеров. Мы стремимся к тому, чтобы зрители могли наслаждаться лучшими выступлениями. Наша цель - выйти на международный уровень, создавать цирковые фестивали, которые будут признаны на мировом уровне. Мы не ограничиваемся только локальными выступлениями, и наша задача - завоевывать признание за рубежом.

Как вы оцениваете текущую ситуацию с коллективом и его развитием?

На данный момент у нас работает 186 человек, включая артистов. Конечно, штатное расписание предполагает 124 человека, но в сравнении с крупнейшими цирковыми корпорациями, такими как Росгосцирк с 2000 артистами, наша команда относительно небольшая. Однако мы уверены, что количество не всегда важнее качества. Для нас важно, чтобы артисты не просто работали, но и развивались. Важно, чтобы они получали опыт за рубежом, обменивались знаниями с коллегами из других стран. Мы не можем двигаться вперёд, если не будем развивать своих артистов и не будем внедрять новые методы.

Ваша цель - развивать цирк на международной арене. Что вы планируете для этого?

Наша цель - не только создать качественные номера, но и организовать фестивали и проекты, которые будут признаны на международной арене. Мы уже видим положительные изменения в работе цирка, и для нас важно, чтобы наш труд был оценён не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Мы уверены, что наше возрождение - это не просто обновление здания, а обновление внутри коллектива, в сердцах артистов.

Вы упомянули, что директор должен не только разбираться в финансах, но и понимать цирковое искусство. Почему это так важно?

Директор цирка - это не только человек, который управляет финансовой стороной. Он должен понимать, что такое цирковое искусство, знать разные жанры и уметь различать их. Как в медицине, цирк имеет свою специфику, и без знания этого невозможно правильно управлять процессами и развивать цирк. Профессионализм директора влияет на все - от стратегии развития до качества работы коллектива.

Важно ли для артистов получать международный опыт, и какие планы у цирка на этот счет?

Да, это очень важно. Артисты должны иметь возможность выезжать за границу, обмениваться опытом и знакомиться с новыми подходами. В прошлом мы часто принимали гостей из других стран, но, к сожалению, многие из них, увидев состояние цирка, были в шоке. Мы потеряли свою репутацию, и артисты не могли понять, почему так плохо, несмотря на огромный потенциал. Выезды за рубеж - это не только шанс для артистов, но и важный элемент в развитии цирка.

Светлана, какие изменения произошли в цирке после капитального ремонта и чего вы ожидаете от дальнейших реформ?

Реформа в нашем цирке затронула не только здание, но и внутреннюю атмосферу коллектива. Мы понимаем, что ремонт - это лишь внешняя часть изменений. Важно, чтобы реформа была системной и охватывала все аспекты - от репертуара и трюков до качества исполнения. Внутренние изменения в коллективе так же важны, как и внешние. Реформа должна идти от руководства и касаться каждого, от артистов до сотрудников.