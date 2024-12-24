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В МВД проведены кадровые перестановки

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В Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики проведены кадровые перестановки в соответствии с плановой ротацией, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, изменения призваны повысить эффективность работы и усилить управленческий потенциал. Ротация способствует более рациональному распределению обязанностей и использованию опыта сотрудников на ключевых направлениях.

Распоряжением кабинета министров КР полковник милиции Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД КР имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева.

Приказом министра внутренних дел КР Улана Ниязбекова начальником Службы охраны МВД КР назначен генерал-майор милиции Абитов Тариель;

- полковник милиции Акпаров Оролбек назначен на должность заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД по южному региону;

- полковник милиции Осмонбеков Алмаз назначен на должность начальника Службы внутренних расследований МВД Кыргызской Республики;

- полковник милиции Кочконов Жолболду назначен на должность начальника УВД Нарынской области.

Начальник УВД Нарынской области, полковник милиции Асаналиев Сапарбек приказом министра внутренних дел отправлен на заслуженный отдых, в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе в правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/441704
Теги:
МВД, Кыргызстан
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