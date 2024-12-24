Военная прокуратура задержала пограничника за содействие в побеге

Военной прокуратурой КР задержан старший контролер КПП "Ак-Жол Автодорожный" пограничной службы ГКНБ Н.Р.А. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, он был задержан после того, как, проводя проверку документов на пункте пропуска, нарушил требования законодательства и не исполнил оперативное поручение правоохранительных органов о задержании подозреваемой в совершении тяжкого преступления З.И.К. Это позволило последней скрыться от правосудия.

Н.Р.А. был доставлен в гауптвахту Бишкекского гарнизона. В настоящее время расследование ведет Следственное управление Военной прокуратуры.