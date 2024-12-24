Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.42 - 91.30

США перешли к активному вмешательству в политику независимого Кыргызстана?

160  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня посольство США в КР призналось во вмешательстве в дела суверенного Кыргызстана. Более того, там даже не стали отрицать слова Садыра Жапарова, сказанные на III Народном курултае, о финансовой поддержке Госдепом местных СМИ. Последние "раскачивают" на американские средства лодку общественного спокойствия и всячески дискредитируют действующую власть. Любые попытки их блокировки вызывают волну криков со стороны различных международных организаций и европейско-американских представительств в республике.

Диппредставительство через свои издания-вассалы заявило, что "гордится тем, что предоставляет финансовую помощь, которая поддерживает кыргызстанцев через партнерство с местными организациями".

"В области журналистики наша помощь направлена на финансирование программ по фактчекингу, поддержку кыргызскоязычной журналистики и помощь журналистам-расследователям", - говорится в сообщении Посольства США в КР.

Под местными организациями подразумеваются множественные НПО, которые отрабатывают всю ту же американскую повестку на щедрые "зеленые". Что и как они потом "качают", ни для кого уже давно ни секрет. Что касается журналистики, то и тут за примерами ходить не нужно. "Поддержанные" СМИ оперируют фактами или их иллюзией не ради правды, а в угоду собственным интересам и интересам их "работодателей". Все помнят историю, когда тот же "Азаттык" в конфликте на кыргызско-таджикской границе "умело" заигрывал с обеими сторонами, подливая бензина в огонь. Это касается и некогда "антиматраимовских" митингов, ставших в итоге одной из причин революции 2020 года.

При этом ни одно из подобных дотационных местных СМИ за пять лет ни поддержали ни одну, даже положительную, инициативу действующей власти. А вот критика льется, как из рога изобилия. Ведь именно за нее и платят в "достопочтенном" Госдепе.

Вбивают такие СМИ клин не только в государственную, но и во внешнюю политику. Сейчас по "методичкам" они оттачивают антимигрантскую тематику. Курс взят по всем традициям на русофобию и разрыв отношений с РФ. Что в этом ключе творится в "оплоте демократии", понятное дело, умалчивают. Хотя по соцсетям активно гуляет ролик, в котором экс-кандидат на пост госсекретаря США Гомес призвала ввести публичные казни мигрантов. Правда, пока тех, кто попался на преступлении.

"Они не заслуживают депортации. Они заслуживают того, чтобы их прикончить", - заявила Гомес.

Надо отметить, что США вбивает клин в решение властей суверенного государства не впервые. Это около 10 лет назад привело к денонсации соглашения с США. Тогда Госдеп наградил премией "Защитник прав человека", осужденного за убийство, правозащитника Азимжана Аскарова. Более того, они не забыли уведомить об этом после и МИД КР, чуть не спровоцировав новый конфликт в обществе, когда еще не утихла рана от кровопролития на юге страны в 2010-ом.

Накалять обстановку в Госдепе США через СМИ научились давно. И в последнее время местные издания, работающие на "гордую помощь" от США, заметно активизировались в негативе к власти. Складывается впечатление, что в Вашингтоне при их "идейной" поддержке готовят новую революцию. То, что в планах Запада превратить регион ЦА в очередную "горячую точку", говорит эксперт за экспертом. Это им удавалось ни единожды. Вспомнить хотя бы слова бывшего президента КР Аскара Акаева.

"Цветные революции" используются США для смены неугодных им лидеров в различных странах и на разных континентах. Началась масштабная ожесточенная информационная кампания дискредитации меня и членов моей семьи в независимых СМИ. Непримиримой радикальной оппозиции со стороны США была оказана щедрая финансовая помощь для борьбы с законной властью республики. Причем посол США в Кыргызстане Стивен Янг лично и открыто руководил подготовкой оппозиционных сил к так названной ими "тюльпановой революции", - говорил тогда Акаев.

Что-то похожее происходит и сейчас. Реакция Госдепа с наглым признанием во вмешательстве в дела независимого Кыргызстана – тревожный "звоночек". Это еще одно подтверждение, что за океаном на нашу республику обозначились новые планы. В этом ключе политика Садыра Жапарова, указывающего "хозяевам стран" их истинное место, как никогда верная и разумная. Осталось дело за малым: призвать, наконец, к рассекречиванию статей финансирования многочисленных НПО, что так щедро живут на американские деньги. Тем более, что закон давно вступил в свою силу. А СМИ, с их финансирование извне, поставить под жесткий контроль. В противном случае избежать очередной раскачки ситуации в стране явно не получится.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441709
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, США, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  