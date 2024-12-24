США перешли к активному вмешательству в политику независимого Кыргызстана?

Сегодня посольство США в КР призналось во вмешательстве в дела суверенного Кыргызстана. Более того, там даже не стали отрицать слова Садыра Жапарова, сказанные на III Народном курултае, о финансовой поддержке Госдепом местных СМИ. Последние "раскачивают" на американские средства лодку общественного спокойствия и всячески дискредитируют действующую власть. Любые попытки их блокировки вызывают волну криков со стороны различных международных организаций и европейско-американских представительств в республике.

Диппредставительство через свои издания-вассалы заявило, что "гордится тем, что предоставляет финансовую помощь, которая поддерживает кыргызстанцев через партнерство с местными организациями".

"В области журналистики наша помощь направлена на финансирование программ по фактчекингу, поддержку кыргызскоязычной журналистики и помощь журналистам-расследователям", - говорится в сообщении Посольства США в КР.

Под местными организациями подразумеваются множественные НПО, которые отрабатывают всю ту же американскую повестку на щедрые "зеленые". Что и как они потом "качают", ни для кого уже давно ни секрет. Что касается журналистики, то и тут за примерами ходить не нужно. "Поддержанные" СМИ оперируют фактами или их иллюзией не ради правды, а в угоду собственным интересам и интересам их "работодателей". Все помнят историю, когда тот же "Азаттык" в конфликте на кыргызско-таджикской границе "умело" заигрывал с обеими сторонами, подливая бензина в огонь. Это касается и некогда "антиматраимовских" митингов, ставших в итоге одной из причин революции 2020 года.

При этом ни одно из подобных дотационных местных СМИ за пять лет ни поддержали ни одну, даже положительную, инициативу действующей власти. А вот критика льется, как из рога изобилия. Ведь именно за нее и платят в "достопочтенном" Госдепе.

Вбивают такие СМИ клин не только в государственную, но и во внешнюю политику. Сейчас по "методичкам" они оттачивают антимигрантскую тематику. Курс взят по всем традициям на русофобию и разрыв отношений с РФ. Что в этом ключе творится в "оплоте демократии", понятное дело, умалчивают. Хотя по соцсетям активно гуляет ролик, в котором экс-кандидат на пост госсекретаря США Гомес призвала ввести публичные казни мигрантов. Правда, пока тех, кто попался на преступлении.

"Они не заслуживают депортации. Они заслуживают того, чтобы их прикончить", - заявила Гомес.

Надо отметить, что США вбивает клин в решение властей суверенного государства не впервые. Это около 10 лет назад привело к денонсации соглашения с США. Тогда Госдеп наградил премией "Защитник прав человека", осужденного за убийство, правозащитника Азимжана Аскарова. Более того, они не забыли уведомить об этом после и МИД КР, чуть не спровоцировав новый конфликт в обществе, когда еще не утихла рана от кровопролития на юге страны в 2010-ом.

Накалять обстановку в Госдепе США через СМИ научились давно. И в последнее время местные издания, работающие на "гордую помощь" от США, заметно активизировались в негативе к власти. Складывается впечатление, что в Вашингтоне при их "идейной" поддержке готовят новую революцию. То, что в планах Запада превратить регион ЦА в очередную "горячую точку", говорит эксперт за экспертом. Это им удавалось ни единожды. Вспомнить хотя бы слова бывшего президента КР Аскара Акаева.

"Цветные революции" используются США для смены неугодных им лидеров в различных странах и на разных континентах. Началась масштабная ожесточенная информационная кампания дискредитации меня и членов моей семьи в независимых СМИ. Непримиримой радикальной оппозиции со стороны США была оказана щедрая финансовая помощь для борьбы с законной властью республики. Причем посол США в Кыргызстане Стивен Янг лично и открыто руководил подготовкой оппозиционных сил к так названной ими "тюльпановой революции", - говорил тогда Акаев.

Что-то похожее происходит и сейчас. Реакция Госдепа с наглым признанием во вмешательстве в дела независимого Кыргызстана – тревожный "звоночек". Это еще одно подтверждение, что за океаном на нашу республику обозначились новые планы. В этом ключе политика Садыра Жапарова, указывающего "хозяевам стран" их истинное место, как никогда верная и разумная. Осталось дело за малым: призвать, наконец, к рассекречиванию статей финансирования многочисленных НПО, что так щедро живут на американские деньги. Тем более, что закон давно вступил в свою силу. А СМИ, с их финансирование извне, поставить под жесткий контроль. В противном случае избежать очередной раскачки ситуации в стране явно не получится.