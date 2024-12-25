Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 90.42 - 91.30

На международном кинорынке "Film Bazaar" открылся стенд Кыргызстана

228  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 20 по 24 ноября 2024 года сотрудники Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" открыли стенд Кыргызстана и кыргызского кино на крупнейшем международном кинорынке "Film Bazaar", который прошел в Гоа (Индия).

Этот кинорынок, организуется Национальной ассоциацией кинематографистов Индии (NFDC),он стал важнейшей платформой для обсуждения новых трендов в киноиндустрии, создания ко-продукций и привлечения инвестиций в кинопроизводство.

Участие Кыргызстана в этом событии подчеркнуло стремление страны активно участвовать в глобальном кинематографическом процессе и заявить о себе на мировой арене.

Film Bazaar - крупнейшее кинорынковое событие Южной Азии, которое привлекает кинематографистов, продюсеров, инвесторов и дистрибьюторов со всего мира. В этом году на мероприятии были представлены участники из разных уголков мира, включая значительное количество представителей индийского кино. Это событие продолжает оставаться важной платформой для презентации фильмов, обсуждения возможностей ко-продукции и заключения партнерских соглашений.

Одной из ключевых целей участия Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" в Film Bazaar стало открытие стенда Кыргызстана и кыргызского кино, создание международных контактов и обсуждение возможных ко-продукций с зарубежными партнерами. Это было отличным шансом для демонстрации уникальных природных и культурных особенностей страны, которые могут заинтересовать иностранных кинематографистов и стать основой для совместных международных проектов.

Особое внимание участников кинорынка привлекли программы кеш-ребейта (возврат части затрат на съемки) и ко-продукции. Эти механизмы поддержки кинопроизводства являются важными факторами для иностранных партнеров при выборе мест для съемок. Кеш-ребейт и субсидии способны существенно снизить финансовые риски для иностранных инвесторов и продюсеров, что делает Кыргызстан более привлекательным для съемок международных проектов.

Гоа, с её акцентом на ко-продукцию и кеш-ребейт, стала идеальной площадкой для привлечения инвестиций. Кыргызстан, обладая разнообразием природных ландшафтов и богатой культурой, может стать ценным партнером для международных киностудий. Проект государственной программа кеш-ребейта, представленная на Film Bazaar, вызвала интерес у иностранных участников, что подчеркивает её важность для развития отечественного кинопроизводства.

Таким образом, участие в кинорынке Film Bazaar в Гоа станет целевым направлением для Кыргызстана в том случае, если главной целью будет продвижение съемочных локаций и привлечение инвестиций через механизмы кеш-ребейта. Этот рынок идеально подходит для установления международных связей, обсуждения возможностей ко-продукций и привлечения зарубежных партнеров для реализации кинопроектов.

Однако, если основной задачей будет продажа контента и прокат национальных фильмов, нам следует обратить внимание на другие международные кинорынки, ориентированные именно на эти цели. Там сосредоточены крупные дистрибьюторы и продюсеры, работающие с уже завершенными проектами и занимающиеся поиском возможностей для их дальнейшей дистрибуции.

Невзирая на это, первый опыт участия в Film Bazaar и активная работа на стенде были вполне успешными. В ходе мероприятия сотрудники "Кыргызтасмасы" установили важные контакты с представителями кинофестивалей, кинематографистами Индии и участниками киноиндустрии со всего мира. Это подтверждает значимость таких международных площадок для развития кинопроизводства и укрепления позиций Кыргызстана на мировой кинематографической арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441717
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  