На международном кинорынке "Film Bazaar" открылся стенд Кыргызстана

С 20 по 24 ноября 2024 года сотрудники Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" открыли стенд Кыргызстана и кыргызского кино на крупнейшем международном кинорынке "Film Bazaar", который прошел в Гоа (Индия).

Этот кинорынок, организуется Национальной ассоциацией кинематографистов Индии (NFDC),он стал важнейшей платформой для обсуждения новых трендов в киноиндустрии, создания ко-продукций и привлечения инвестиций в кинопроизводство.

Участие Кыргызстана в этом событии подчеркнуло стремление страны активно участвовать в глобальном кинематографическом процессе и заявить о себе на мировой арене.

Film Bazaar - крупнейшее кинорынковое событие Южной Азии, которое привлекает кинематографистов, продюсеров, инвесторов и дистрибьюторов со всего мира. В этом году на мероприятии были представлены участники из разных уголков мира, включая значительное количество представителей индийского кино. Это событие продолжает оставаться важной платформой для презентации фильмов, обсуждения возможностей ко-продукции и заключения партнерских соглашений.

Одной из ключевых целей участия Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" в Film Bazaar стало открытие стенда Кыргызстана и кыргызского кино, создание международных контактов и обсуждение возможных ко-продукций с зарубежными партнерами. Это было отличным шансом для демонстрации уникальных природных и культурных особенностей страны, которые могут заинтересовать иностранных кинематографистов и стать основой для совместных международных проектов.

Особое внимание участников кинорынка привлекли программы кеш-ребейта (возврат части затрат на съемки) и ко-продукции. Эти механизмы поддержки кинопроизводства являются важными факторами для иностранных партнеров при выборе мест для съемок. Кеш-ребейт и субсидии способны существенно снизить финансовые риски для иностранных инвесторов и продюсеров, что делает Кыргызстан более привлекательным для съемок международных проектов.

Гоа, с её акцентом на ко-продукцию и кеш-ребейт, стала идеальной площадкой для привлечения инвестиций. Кыргызстан, обладая разнообразием природных ландшафтов и богатой культурой, может стать ценным партнером для международных киностудий. Проект государственной программа кеш-ребейта, представленная на Film Bazaar, вызвала интерес у иностранных участников, что подчеркивает её важность для развития отечественного кинопроизводства.

Таким образом, участие в кинорынке Film Bazaar в Гоа станет целевым направлением для Кыргызстана в том случае, если главной целью будет продвижение съемочных локаций и привлечение инвестиций через механизмы кеш-ребейта. Этот рынок идеально подходит для установления международных связей, обсуждения возможностей ко-продукций и привлечения зарубежных партнеров для реализации кинопроектов.

Однако, если основной задачей будет продажа контента и прокат национальных фильмов, нам следует обратить внимание на другие международные кинорынки, ориентированные именно на эти цели. Там сосредоточены крупные дистрибьюторы и продюсеры, работающие с уже завершенными проектами и занимающиеся поиском возможностей для их дальнейшей дистрибуции.

Невзирая на это, первый опыт участия в Film Bazaar и активная работа на стенде были вполне успешными. В ходе мероприятия сотрудники "Кыргызтасмасы" установили важные контакты с представителями кинофестивалей, кинематографистами Индии и участниками киноиндустрии со всего мира. Это подтверждает значимость таких международных площадок для развития кинопроизводства и укрепления позиций Кыргызстана на мировой кинематографической арене.