В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в краже сейфа с $130 тысячами

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 9 декабря в милицию обратилась гражданка Э.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, путем выдавливания оконной рамы, незаконно проникли в один из домов расположенного в 6 микрорайоне г. Бишкек, откуда тайно похитили сейф с денежными средствами в сумме 130 тысяч долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.У., 1989 года рождения, который был водворен в ИВС.

В рамках уголовного дела, в ходе обысковых мероприятий у подозреваемого лица обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 74 тысяч 400 долларов. Расследование продолжается.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.