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"Неужели так трудно выйти из машины и выбросить мусор в урну?!"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети раскритиковал безответственное отношение граждан к чистоте в городах, опубликовав соответствующее видео.

"Среди нашего народа, к сожалению, есть равнодушные и неряшливые люди!

Особенно это заметно в Бишкеке и Оше.

Я сколько раз ругал руководителей городов: "Почему мусор переполняет урны? Почему не убираете? Где чистота?!"

А они мне в ответ прислали вот это видео.

Что это такое?!

Урны пустые! Неужели так трудно выйти из машины и выбросить мусор в урну?!

А потом вы критикуете мэров: "Почему мусор не убирают? Почему не создают условия?!".

Посмотрите это видео внимательно! Соседи наверняка узнают этих людей.

Почему бы вам не пристыдить их и не поставить на место?!

Одного человека на всё общество не хватит. Общество должно себя воспитывать", - говорится в сообщении президента.


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URL: https://www.vb.kg/441723
Теги:
мусор, Ош, Бишкек, Садыр Жапаров
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