Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети раскритиковал безответственное отношение граждан к чистоте в городах, опубликовав соответствующее видео.
"Среди нашего народа, к сожалению, есть равнодушные и неряшливые люди!
Особенно это заметно в Бишкеке и Оше.
Я сколько раз ругал руководителей городов: "Почему мусор переполняет урны? Почему не убираете? Где чистота?!"
А они мне в ответ прислали вот это видео.
Что это такое?!
Урны пустые! Неужели так трудно выйти из машины и выбросить мусор в урну?!
А потом вы критикуете мэров: "Почему мусор не убирают? Почему не создают условия?!".
Посмотрите это видео внимательно! Соседи наверняка узнают этих людей.
Почему бы вам не пристыдить их и не поставить на место?!
Одного человека на всё общество не хватит. Общество должно себя воспитывать", - говорится в сообщении президента.