ФОМС: Дети до 18 лет в КР получают экстренную помощь бесплатно

С наступлением холодов дети часто подвергаются травмам, падениям и переломам, что требует незамедлительного медицинского вмешательства. Важно помнить, что дети до 16 лет, включая учащихся школ до 18 лет, относятся к застрахованной категории населения, и экстренная медицинская помощь в случае травм или других острых состояний им предоставляется бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Что важно знать:

1. Экстренная медицинская помощь - это помощь, предоставляемая при внезапных острых заболеваниях или травмах, угрожающих жизни или здоровью ребенка. Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно для предотвращения значительного вреда здоровью и устранения угрозы жизни. Такая помощь предоставляется через службу скорой помощи, медицинские учреждения и в виде экстренной консультативной помощи.

2. В случае экстренной ситуации детям до 16 лет, включая учащихся школ до 18 лет, медицинская помощь в государственных стационарах и через скорую помощь предоставляется бесплатно. Это включает:

- Госпитализацию, лечение и операции;

- Все необходимые анализы и исследования;

- Обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

3. Неотложная медицинская помощь предоставляется детям при острых состояниях, которые не угрожают жизни, но требуют своевременного вмешательства. В таком случае дети могут получить помощь в стационарах и амбулаторно без дополнительной оплаты, если это не связано с высокотехнологичными процедурами.

4. Экстренная консультативная помощь может потребоваться в случаях, если состояние ребенка требует участия специалиста, которого нет в организации здравоохранения. Консультации проводятся круглосуточно и предоставляются бесплатно.

Важно: при госпитализации ребенка по скорой помощи не требуется направление от семейного врача.