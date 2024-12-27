ФАО в Кыргызстане помогает сельчанам осваивать современные системы орошения

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) приняла участие в открытии нового водохранилища в селе Жаны-Жер в Баткенском районе Баткенской области Кыргызстана. Данный объект построенный совместно с местными органами власти и фермерами, призван улучшить систему орошения и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе.

Новое водохранилище объемом более 2200 кубических метров станет важным ресурсом для местных фермеров. Оно позволит орошать более 40 гектаров клубничных полей с использованием капельной системы орошения, а при установке дополнительных насосов площадь может быть увеличена до 70 гектаров.

Проект реализован в рамках проекта "Активные женские общественные организации для мира в Кыргызстане", который реализуется ФАО совместно с ООН-Женщины и Фондом Инициативы Розы Отунбаевой при финансовой поддержке Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН.

Новое водохранилище не только решит проблему нехватки воды для орошения в период вегетации, но и снизит риск возникновения конфликтов среди водопользователей в этом засушливом регионе.

"Изменение климата значительно повлияло на доступность водных ресурсов", – отметил Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Новое водохранилище – это пример того, как инновационное управление водными ресурсами может повысить производительность сельского хозяйства и обеспечить его устойчивость. Мы стремимся улучшить условия жизни местных фермеров и повысить эффективность использования воды".

В проекте участвуют 34 фермера, которые в 2024 году собрали более 100 тонн клубники. Значительная часть урожая была экспортирована в Российскую Федерацию, Казахстан и Узбекистан. Кооператив активно внедряет экологичные методы ведения хозяйства, используя биогумус – органическое удобрение местного производства, вместо минеральных удобрений.

"Современные капельные системы орошения помогают не только эффективно использовать воду, но и создают новые экономические возможности для фермеров", – отметил Учкунбек Жоробаев, аким Баткенского района. "Рост производства клубники увеличит доходы населения и внесет вклад в социально-экономическое развитие нашего района".

ФАО предоставила техническую поддержку, а также высококачественные строительные материалы, в том числе геотекстиль и геомембрану, которые уложили на дно водохранилища. Это обеспечит его долговечность и надежность. В то же время сельхозкооператив профинансировал строительные работы, что демонстрирует успешное партнерство между международными организациями и инициативами на местном уровне.

Сотрудничество ФАО, администрации Баткенского района и фермеров подчеркивает важность проектов, которые помогают решать климатические проблемы, совершенствовать аграрные технологии и открывать новые экономические перспективы.