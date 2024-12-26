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В регионах КР представляют методики для успешной интеграции репатриантов

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Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий КР при поддержке ОБСЕ разработал четыре методических пособия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, они предназначены для сотрудников государственных и муниципальных органов, а также для представителей исламского духовенства.

Инициатива направлена на создание единой методологической базы, которая поможет специалистам эффективно взаимодействовать с гражданами, возвращенными из зарубежных зон конфликтов, укреплять социальную сплоченность и предотвращать возможные риски.

В декабре текущего года в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях проходят мероприятия по ознакомлению местных специалистов с этими методическими материалами.

Методические пособия включают четыре направления:

1 Для сотрудников органов внутренних дел – взаимодействие с репатриантами и их семьями, предотвращение конфликтов и укрепление общественного порядка.

2 Для врачей, педагогов и социальных педагогов – помощь в адаптации репатриированных детей и подростков в сфере образования.

3 Для религиозных деятелей – содействие духовной и социальной реабилитации граждан.

4 Для социальных работников – оказание помощи с учетом особенностей репатриированных граждан.

Эти пособия станут важным инструментом для специалистов, работающих с репатриантами, и помогут успешно интегрировать их в общество.


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URL: https://www.vb.kg/441738
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ОБСЕ, Кыргызстан
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