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Посольство РФ в Кыргызстане организовало для детей новогодний концерт

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- Светлана Лаптева
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Посольством России в Кыргызстане при организационной поддержке Русского культурного центра "Гармония" 25 декабря 2024 года в Бишкеке был организован детский новогодний праздник.

В праздничной программе приняли участие более тысячи детей, перед которыми выступили артисты народного образцового ансамбля "Улыбка", а также сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждому маленькому участнику "Посольской Елки" был выручен сладкий новогодний подарок.

Народный образцовый ансамбль "Улыбка" подготовил для детей необычный по-своему танцевальный спектакль "Путешествие в интернет", сюжет которого традиционно строится на борьбе со злыми силами, которые как обычно хотят украсть Новый год, но на этот раз темные силы представлены в образе злого компьютерного вируса, и добрые дети, владеющие премудростями айти-технологий, отправляются в виртуальное путешествие, чтобы спасти детский праздник.

Руководитель группы Посольства России по гуманитарным вопросам Скачкова Ксения и Руководитель общественного объединения российских соотечественников "Русский культурный центр Гармония" Юлия Коробова поздравили детей и родителей с наступающим Новым годом, отметив, что в Кыргызстане очень творческие и душевные люди, и уникальная по своей красоте природа.

"Поэтому очень хочется, чтобы в каждом доме, у каждого ребенка было много счастья и радости целый год! Мы также хотим поблагодарить Национальный Центр детей и юношества "Сейтек", руководителя народного образцового ансамбля "Улыбка" Ирину Соломко и спонсоров концерта за творческий подход в организации праздника для детей!", - сказали они.


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URL: https://www.vb.kg/441739
Теги:
дети, Новый год, посольство, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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