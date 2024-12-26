Сахарная группа компаний "Каинды" после ребрендинга удваивает силы

Председатель совета директоров ОАО "Кошой", член совета директоров ОАО "Каинды-Кант", председатель кластера "Сахар" Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР Алмазбек Алтыбаев рассказал о планах и перспективах в сахарной отрасли на 2025 год.

- "Каинды-Кант" максимально может переработать четыре тысячи тонн сахарной свеклы в сутки. "Кошой" - три с половиной тысячи тонн. Но по факту в этом году два завода смогли перерабатывать 6 800 тонн (из запланированных 7 500). Связано это с технологическими процессами, с износом оборудования… Напоминаю, что завод "Кошой" был создан в 1941 году, а "Каинды-Кант" - в 1968-м. В этом есть и сложность, и возможность для расширения.

В уходящем году мы приняли максимально возможное количество свеклы. На сегодня это 975 тысяч тонн. Один из свеклопунктов отчитывается, что еще есть на полях сколько-то свеклы, и мы предполагаем, что окончательная цифра может оказаться в районе миллиона.

Когда-то Кыргызстан выращивал очень много сахарной свеклы. У нас было семь сахарных заводов, которые производили порядка 450-500 тонн сахара. Этот сахар поставлялся на Украину, в Россию, Казахстан и т.д. Но безбожная эксплуатация земли для выращивания свеклы с несоблюдением севооборота привела к тому, что по всей Чуйской области пошла гниль. Постановлением правительства республики был введен запрет на выращивание сахарной свеклы. Запрет действовал лет двадцать. Потом начали восстанавливать эту сферу.

В новейшей истории выращивания сахарной свеклы в Кыргызстане нынешний урожай – рекордный. Из почти миллиона тонн мы произведем порядка 140 тысяч тонн сахара. Потребность Кыргызстана в сахаре – 155 тысяч тонн. Сюда входит как обычный сахар, так и экстрабелый, который используется, например, для производства некоторых прохладительных напитков, в кондитерской промышленности. Этот сахар привозится из-за границы. А потребность в обычном сахаре – примерно 120 тысяч тонн. То есть у нас получается излишек в 20 тысяч.

Наверное, в 2025 году мы часть сахара будем уже экспортировать.

Если говорить об успехах уходящего года – произошла частичная модернизация заводов. Мы изменили (чуть-чуть подправили) схему потребления топлива, научились больше его экономить и смогли увеличить выход сахара. Для нашей группы компаний мы предполагаем ввести еще один показатель: хотим, чтобы фермеры научились выращивать свеклу, исходя не из тонн сырья, а из тонн сахара с одного гектара.

Фермерам мы много чего предлагаем, но и требуем от них понимания всех процессов. Почти каждый год у нас не хватает воды. Чем больше фермеров займутся системой водосбережения, тем больше вероятность, что воды будет хватать на всех. Правительство Кыргызстана готово вкладывать финансы в новые системы полива; речь идет о том, что в ближайшее время будут запущены специальные программы по водосбережению.

Для фермеров разработаны специальные приложения – уникальный продукт, который есть только у свекловодов. В этом приложении фермер напрямую взаимодействует с нашими заводами. В личном кабинете отображается его баланс по деньгам, по сахару, его возможности что-то с этим сделать… Мы ведем переговоры с несколькими банками – чтобы заключившему контракт фермеру были доступны финансы прямо в этом же приложении. Есть у нас контакты с сервисными компаниями, которые дронами опыляют поля, ведем переговоры с поставщиками топлива – и это все хотим завязать через единую платформу. Подписывая с нами контракт, фермер будет иметь доступ к нескольким продуктам и услугам.

В этом же приложении фермер может сделать лот на продажу сахара, и каждый сможет купить сахар по цене фермера. Если вам нужно купить определенное количество сахара (тонну и выше) – регистрируйтесь на сайте agrosooda.kg, оставляйте заявку, это нормальная биржа. Здесь вы можете купить сахар и по 60 сомов за килограмм, и по 50 сомов – все зависит от фермера.

Минсельхоз наконец заканчивает оцифровку Кыргызской Республики, и в следующем году планируется при помощи космических снимков определять, что растет на конкретном участке. К этой платформе мы тоже собираемся подключиться… В общем, проектов по взаимодействию с фермерами очень много.

В этом году был подписан меморандум между Минсельхозом и кластером "Сахар", в рамках которого определены несколько целей и обязательств обеих сторон. Основной посыл – к 2030 году производить до 200 тысяч тонн сахара. К этой цели нужно идти как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет увеличения дигестии (сахаристости свеклы). Заводам же необходимо увеличить мощность переработки, кардинально вырасти – с семи с половиной аж до двенадцати тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.

На следующий год мы будем запускать несколько новых решений. Во-первых, планируем ввести очередность по сдаче свеклы: в один день – одно село, в другой – другое и т.д. Во-вторых, намерены ввести электронную очередь (она тоже будет связана с приложением). Еще одно решение – увеличение мощности свеклопунктов (главным образом через улучшение инфраструктуры). А также увеличение площади некоторых маленьких свеклопунктов.

Последние года два появилась необходимость в ребрендинге. В самые сложные времена единственным сахарным заводом, который не останавливался, был "Каинды-Кант". И у всех на слуху до сих пор: сахар – значит Каинды. А когда говоришь про завод "Кошой" - многие даже не знают, что такой завод есть в Кыргызстане. Ситуация странная: сахар от "Кошоя" менее востребован, чем каиндинский. На некоторых интернет-ресурсах вообще указывается, что "Кошой" - это не кыргызстанский, а казахский или узбекский сахар. Поэтому мы считаем, что настало время провести ребрендинг.

Теперь мы называемся "Группа компаний "Каинды". На мешках с сахаром появится новая эмблема из трех кубиков: белый – это сахар, синий – вода и зеленый – посевы сахарной свеклы. И цель нашей группы – на сто процентов покрыть потребность Кыргызстана в сахаре и выйти на стабильный экспорт в Казахстан и Узбекистан.