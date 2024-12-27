В КР семена пастбищных трав передаются во все айылные аймаки

Департаментом племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и индивидуальным предпринимателем Голенковым были поставлены в республику семена пастбищных трав "Кострец безостый" и "Житняк" в количестве 114181 кг.

Из них 82 867 кг семян было доставлено в Иссык-Кульскую, Нарынскую, Чуйскую, Таласскую, Баткенскую и Ошскую области.

Также в Джалал-Абадскую область будет доставлено в конце декабря и распределены семена пастбищных трав 35814 кг. ИП Голенков поставит в Кыргызстан до 25 декабря семян апастбищных трав "Кострец безостый" 4400 кг и "Овсяницы луговой" 19044 кг.

Отметим, травосмесь из семян пастбищных трав 6084 кг с эспарцетом подсеяна по республике на 393 га пастбищ.