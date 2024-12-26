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Кыргызстан и Бахрейн обсуждают открытие прямого авиасообщения

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В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра экономики Санжара Болотова с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн Мохаммедом Гассаном Мохаммедом Аднаном Шайхо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили текущий статус документов, находящихся на рассмотрении, а также динамику товарооборота между Кыргызстаном и Бахрейном, подчеркнув его значительный нераскрытый потенциал.

Особое внимание было уделено вопросам развития туризма, включая возможность открытия прямого авиарейса между двумя странами. Замминистра также проинформировал посла о предстоящих инвестиционных форумах в Кыргызстане и пригласил представителей Бахрейна принять участие в этих мероприятиях.

Кроме того, на встрече рассматривались перспективы привлечения инвестиций и создания совместного фонда развития. Стороны договорились активизировать сотрудничество между бизнес-сообществами двух стран, в том числе через взаимодействие торгово-промышленных палат Кыргызстана и Бахрейна.


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URL: https://www.vb.kg/441762
Теги:
Минэкономики, посольство, Бахрейн, сотрудничество, Кыргызстан, новый авиарейс
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