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В Таласской области возвращены незаконно переданные земельные участки

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Прокуратурой Бакай-Атинского района Таласской области в ходе проверки исполнения земельного законодательства установлено, что на основании постановления Боо-Терекского айыл окмоту от 2004 года в незаконную собственность частных лиц был передан земельный участок площадью 2550 квадратных метров, принадлежащий группе семейных врачей №9. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На основании акта прокурорского реагирования данный земельный участок и расположенное на нем торговое здание площадью 259,4 квадратных метра стоимостью 14 млн. 663 тыс. 670 сомов возвращены в муниципальную собственность.

Также прокуратурой Айтматовского района Таласской области выявлено незаконное предоставление 11 гражданам 0,77 га пастбищных угодий, расположенных на территории Аманбаевского айыл окмоту. По итогам проверки внесенные прокуратурой иски судебными органами полностью удовлетворены, и пастбищные угодья стоимостью 1 млн 910 тыс. сомов возвращены в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/441765
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область
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