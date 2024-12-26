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На баланс государства возвращен гостиничный комплекс "Ош-Нуру"

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Гостиничный комплекс "Ош-Нуру" с земельным участком площадью 0,8 га в городе Ош передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, оценочная стоимость комплекса составляет более 18 миллионов долларов.

Имущество изъято в рамках следственно-оперативных мероприятий по делу о легализации доходов, добытых преступным путем, и финансировании деятельности членов организованных преступных группировок.

ГКНБ продолжает работу по выявлению имущества, добытого преступным путем, а также расследует факты незаконной приватизации государственного имущества.


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URL: https://www.vb.kg/441770
Теги:
ГКНБ, Ош
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