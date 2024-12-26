На баланс государства возвращен гостиничный комплекс "Ош-Нуру"

Гостиничный комплекс "Ош-Нуру" с земельным участком площадью 0,8 га в городе Ош передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, оценочная стоимость комплекса составляет более 18 миллионов долларов.

Имущество изъято в рамках следственно-оперативных мероприятий по делу о легализации доходов, добытых преступным путем, и финансировании деятельности членов организованных преступных группировок.

ГКНБ продолжает работу по выявлению имущества, добытого преступным путем, а также расследует факты незаконной приватизации государственного имущества.