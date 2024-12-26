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ГКНБ передал 300 тыс. сомов и подарки детям реабилитационного центра

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Сотрудники ГКНБ поздравили с Новым годом детей с инвалидностью, проходящих реабилитацию в центре "Нур+" общественного фонда "Вместе к здоровью". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От имени главы и коллектива ГКНБ воспитанникам учреждения в торжественной обстановке были вручены подарочные наборы и оборудование для лечебной физкультуры. Также реабилитационному центру была передана финансовая помощь в размере 300 тысяч сомов - однодневная заработная плата одного из подразделений ГКНБ. Эти средства предназначены для улучшения материальной базы фонда, в частности для оплаты аренды помещений.

Работники центра и родители детей поблагодарили ГКНБ за оказанную помощь, отметив, что средства помогут улучшить условия для воспитанников.

Справочно: Общественный фонд "Вместе к здоровью" основан в 2011 году и оказывает поддержку детям с инвалидностью и их семьям. За время работы фонда более 300 детей прошли реабилитацию, а 33 родителя и близких родственника получили бесплатное медицинское образование, освоив основы дефектологии, логопедии и психологии.


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URL: https://www.vb.kg/441771
Теги:
ГКНБ, дети, Помощь, ЛОВЗ
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