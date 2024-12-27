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С 1 января 2025 года изменится схема движения вокруг рынка "Аламедин"

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Мэрия Бишкека с 1 января 2025 года внедряет изменения в схему движения вокруг рынка "Аламедин" в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, цель изменений - снижение заторов, упорядочение трафика и увеличение пропускной способности дорог. Для обеспечения безопасности на улице Мусы Джалиля будет организовано одностороннее движение в восточном направлении, которое продолжится по улице Буденного.

Работы включают установку дорожных знаков, разметку, ограждения и демонтаж парковочных карманов на проспекте Жибек-Жолу и улице Курманжан Датка.

Схема разработана Департаментом транспорта мэрии Бишкека, согласована с дорожной инспекцией, КГТУ имени И. Раззакова и утверждена муниципальной администрацией Свердловского района.

Мэрия призывает жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к изменениям, соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/441784
Теги:
мэрия, пробки, Бишкек, Аламединский рынок
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