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В Бишкеке обсудили будущее туризма: ключевые инициативы и планы

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В Бишкеке под председательством заместителя мэра Виктории Мозгачевой состоялось совещание, посвящённое проекту концепции развития туризма. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, встреча собрала ведущих специалистов и представителей туристического сектора Кыргызстана.

Проект был презентован директором Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Жоомартом Шамкановым. Он выделил ключевые аспекты развития туристической инфраструктуры, включая улучшение качества обслуживания, расширение маршрутов и создание новых культурно-исторических объектов.

Участники совещания подчеркнули необходимость активного взаимодействия всех заинтересованных сторон для успешной реализации концепции, которая, по их мнению, окажет значительное влияние на экономическое развитие города и повысит его привлекательность для туристов.


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URL: https://www.vb.kg/441785
Теги:
туризм, Бишкек
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