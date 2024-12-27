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Интервью с главой Представительства Минтруда КР в РФ Жаркынай Галиевой

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- Бакыт Басарбек
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Руководитель Представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации, заслуженный юрист КР Галиева Жаркынай Душаевна в интервью редакции vb.kg рассказала о проделанной работе ее команды и, в частности, о том, коснется ли новое миграционное законодательство РФ граждан Кыргызстана.

Расскажите пожалуйста для читателей, чем занимается представительство Минтруда КР в Москве?

Для начала хотелось бы отметить, что Представительство учреждено в ноябре 2022 года на основании постановления Кабинета Министров КР от 22.06.2022 года №392. Штат Представительства состоит из 9 сотрудников и 2 единицы технического персонала.

В соответствии с положением, задачами представительства являются защита законных прав и интересов граждан Кыргызской Республики по вопросам миграции в Российской Федерации и оказание содействия нашим им в осуществлении трудовой деятельности в Российской Федерации.

Представительство оказывает содействие гражданам по всем вопросам в сфере миграции:

- защита трудовых прав граждан (рассмотрение обращений по невыплате заработной платы, компенсаций в связи с производственной травмой и т.д.), в том числе представление их интересов в государственных, правоохранительных и судебных органах;

- юридическое консультирование и правовое сопровождение граждан;

- содействие в отправке в Кыргызстан тел погибших в России граждан КР и осуществление единовременных выплат;

- защита прав несовершеннолетних граждан КР, оставшихся без попечения родителей;

- оказание содействия в трудоустройстве граждан, поиск и подбор вакантных рабочих мест;

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и многое другое.

В этом году какой объем работы ваше представительство выполнило?

Представительством Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ за 11 месяцев 2024 года по вопросам защиты законных прав и интересов граждан Кыргызской Республики проделана следующая работа:

По результатам соответствующих мероприятий сотрудниками Представительства оказано содействие 618 гражданам КР в получении невыплаченных заработных плат в сумме 42 991 900 рублей;

• Оказано содействие 9 гражданам КР по взысканию с работодателей компенсаций за причинённый ущерб здоровью, в связи с производственными травмами на сумму 5 034 000 рублей;

• При личном приеме, а также по телефону проконсультировано 9761 граждан по вопросам миграционного законодательства РФ;

• Приняли участие в судебных заседаниях, где оказали содействие 112 гражданам КР в защите их законных прав;

• Проведены 116 выездов в отделения полиции по обращениям 378 граждан КР.

• Совершено 29 выездов в Центры временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России, в том числе в регионах;

• Произведены компенсационные выплаты на сумму 11 020 000 рублей, связанные с доставкой на родину 153 тел граждан КР;

• Выявлено 6317 вакантных рабочих мест;

• Проведены 65 встреч с общественными объединениями соотечественников;

• Проведены 44 встреч с представителями госорганов Российской Федерации;

• Совершено 26 выездов в медицинские учреждения для защиты прав граждан Кыргызской Республики;

• Оказано содествие в репатриации 20 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей на территории РФ;

• Оказана помощь 12 гражданам КР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

• 3789 гражданам Кыргызской Республики оказано содействие в

• получении полиса ОМС.

Трудно ли работать с нашими соотечественниками?

Сказать, однозначно, что работать легко или трудно невозможно. К нам обращаются по различным вопросам, которые мы стараемся решать по мере нашей компетенции. Скорее есть эмоциональные моменты в нашей работе, такие как отправка "Груза-200".

Правда ли что процент преступности среди мигрантов высокий?

Российские уполномоченные органы сообщают о том, что отмечается рост преступности среди иностранных граждан, пребывающих в России. К сожаленью, среди них есть преступления с участием граждан Кыргызстана. Согласно имеющейся информации 10% от общего числа преступлений совершенных иностранными лицами, совершены гражданами Кыргызстана.

В России сейчас ужесточают миграционное законодательство. Коснутся ли эти изменения наших граждан?

Как всем известно, после произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокус-Сити холле", со стороны уполномоченных государственных органов РФ усилился контроль над миграционными потоками в целях противодействия незаконной миграции, терроризму и преступности.

При этом в российское законодательство внесены серьезные изменения, направленные на усиление миграционного контроля и пресечение нелегальной миграции. Например, с 1 января 2025 года вступает в силу Федеральный закон России, согласно которого иностранные граждане, не имеющие законные основания для пребывания, в России смогут пребывать в России не более 90 суток в течение одного календарного года.

Это означает, что иностранные граждане, которые пребывали в РФ без заключения трудового/гражданско-правового договора и осуществляли выезд/заезд каждые 3 месяца, впредь не смогут применять эту практику.

Эти нормы не распространяются на граждан Кыргызстана, которые пребывают в России законно, т.е. на основании трудового или гражданско-правового договора.

Кроме того, с 5 февраля 2025 года вступает в силу Федеральный Закон РФ, согласно которому вводится "режим высылки" иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания РФ (нелегально пребывающие).

Иностранные граждане, которые находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не приобрели законные основания для пребывания /проживания в Российской Федерации с 5 февраля 2025 года в течении трех месяцев будут внесены в Реестр контролируемых лиц. С этого дня в отношении иностранного гражданина до его исключения из Реестра будут применяться ограничительные меры, такие как запреты на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; на приобретение/продажа недвижимого имущества; транспортных средств, на пользование правом на управление транспортными средствами; на заключение брака; запрет на изменение места жительства или места пребывания в РФ, на заключение брака в органах ЗАГС, на открытие банковского счета и осуществление иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Гражданам Кыргызской Республики необходимо внимательно ознакомиться с изменениями миграционного законодательства России.

Следует отметить, что от российских уполномоченных органов получены списки 72 тысяч граждан Кыргызской Республики, нелегально пребывающих в России. Граждане Кыргызстана могут проверить себя на наличие в указанных списках на сайте migrant.kg в разделе "предварительный список".

Гражданам, обнаружившим себя в указанных списках, необходимо незамедлительно предпринять меры по урегулированию своего правового положения, т.е. осуществить постановку на миграционный учет, заключить трудовой/гражданско-правовой договор, а также пройти процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопии и фотографирования.

В случае если гражданин пребывает в России законно, то во избежание негативных последствий, им необходимо своевременно обратиться в уполномоченные органы Российской Федерации лично или подать обращение через сайт МВД России (Главное управление по вопросам миграции МВД России).

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации призывает соблюдать законы и уважать традиции и обычаи страны пребывания!

Насколько востребованы наши мигранты в России в целом?

Как известно, на сегодняшний день российская экономика нуждается в рабочей силе, в том числе в иностранной. Уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума - 2,3%. По данным Росстата, с января по октябрь количество сотрудников, в которых нуждались работодатели по всей стране, колебалось от 1,8 до 2,1 миллиона человек.

В Представительство обращаются российские работодатели за содействием в найме на работу граждан Кыргызстана, которыми предлагаются хорошие условия и достойная оплата труда.

За два года в Представительство от работодателей поступило более 16 тысяч вакантных мест в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, транспортной и других отраслях с уровнем заработной платы от 50 000 до 200 000 рублей. Все вакансии были направлены в Центр трудоустройства граждан за рубежом при МТСОМ КР.

Самыми востребованными профессиями среди граждан Кыргызстана в России в распределении по отраслям экономики являются строительство, промышленность, сельское хозяйство, сферы торговли, грузового и пассажирского транспорта и других различных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/441787
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, Минтруда
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