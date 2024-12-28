Геологи КР надеются, что новый глава кабмина прислушается к их мнению

Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков обратился к председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву с предложением создать независимое учреждение для контроля горнодобывающей отрасли, улучшения экологического надзора и пересмотра методики оценки запасов полезных ископаемых. В своем обращении он поднимает вопрос необходимости диалога между местными властями и компаниями для создания социальных пакетов.

"Поздравляем вас с назначением на должность руководителя нового кабинета министров и искренне желаем вам успехов в вашей работе. С вашей помощью мы верим в возможность значительных изменений и новых достижений.

За последние три года наша работа с бывшим руководителем кабинета министров, Акылбеком Жапаровым, по вопросам развития горнодобывающей отрасли, не принесла ожидаемых результатов. Наши предложения, к сожалению, не были реализованы. В связи с этим мы обращаемся к вам, поскольку понимаем, что горнодобывающая отрасль является важной частью экономики Кыргызстана.

Но есть ряд проблем, которые, если будут решены, принесут значительную пользу для нашей экономики, в том числе для развития горнодобывающей области. Во-первых, не выполняется задание президента Кыргызстана Садыра Нуркожоевича, озвученное три года назад, по развитию горнодобывающей области. Мы также предложили свои рекомендации по этому вопросу. Кроме того, необходимо создание самостоятельного учреждения, которое будет заниматься регулированием и надзором за деятельностью в горнодобывающей отрасли. На сегодняшний день выдано более 2100 лицензий на различные виды месторождений, но мы считаем, что необходимо усилить контроль за их эксплуатацией и соблюдением экологических стандартов.

На угольную промышленность выдано 376 лицензий, из которых только около 300 относятся к эксплуатации. Остальные - к исследовательским работам, и только 19 лицензий принадлежат государственному угольному предприятию, что составляет всего 5% от общего числа. Мы считаем, что необходимо создать учреждение, которое будет управлять всеми направлениями горнодобывающей отрасли, включая угольную, золотодобывающую, нефтяную и водоснабжающую отрасли, с фокусом на экологические и геологические вопросы.

Кроме того, вопросы, связанные с оценкой запасов месторождений, требуют пересмотра. Например, на месторождении Кумтор по состоянию на 2022 год размер неподтверждения запасов золота составляет 9 тонн, а по итогам 2023 года - 2,5 тонны, что вызывает сомнения в точности данных. Мы считаем, что необходима корректировка методологии работы Государственной комиссии по определению запасов полезных ископаемых.

Также важно наладить диалог между местными властями и горнодобывающими компаниями по вопросам создания социальных пакетов, что поможет улучшить отношения и внести вклад в развитие местных сообществ.

Мы уверены, что встреча с вами и обсуждение этих вопросов будет полезным шагом для дальнейшего развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана", - говорится в обращении Камчыбекова.