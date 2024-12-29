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В КР сублимационная сушка персиков помогает увеличить доход фермеров

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- Светлана Лаптева
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Валовый сбор персика в Кыргызской Республике вырос с 4600 тонн в 2019 году до 13900 тонн в 2023 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, в последние годы популярным способом переработки свежих фруктов и овощей стала сублимационная сушка.

"Это процедура удаления влаги из веществ методом сублимации, который обеспечивает испарение воды из льда без перехода в жидкое состояние. Технология предусматривает процесс заморозки с последующей возгонкой растворителя под воздействием вакуума".


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URL: https://www.vb.kg/441796
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