В Бишкеке состоялась коллегия министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на которой был заслушан отчет Центрального аппарата министерства по итогам работы за 2024 год.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на коллегии остановился на достигнутых успехах и результатах работы министерства за 11 месяцев 2024 года:

-За 11 месяцев 2024 года валовой внутренний продукт республики составит 1 трлн рублей. 225 млрд. 950 мл 153 млрд сомов по сравнению с 2023 годом. 361 млн. произведено много сомов. В том числе:

Объем дополнительного валового производства сельскохозяйственной продукции составил 115,9 млрд. сомов, темп роста составил 106,2%.

Сельскохозяйственная продукция-369 млрд. 613 млн. произведено в размере сомов, или 8 млрд. сомов по сравнению с 2023 годом. 313 млн. было много сомов.

Продукция перерабатывающей промышленности составляет 79 млрд. долл. 198 млн. в размере 7,9 млрд сомов, или по сравнению с 2023 годом. произведено много сомов. Индекс физического размера составил 120,1 процента.

На долю сельскохозяйственной продукции приходилось 9,5% валового внутреннего продукта страны.

В целях государственной поддержки агропромышленного комплекса выделено 17 млрд. 903 млн. сомов. Из них в рамках проекта ФСБ-12 – 4,5 млрд на 11 344 субъекта. сомов, а через КАПК – 7,1 млрд на 2 637 субъектов. были предоставлены льготные кредиты в сомах.

В результате государственной поддержки были достигнуты следующие достижения:

- посевные площади увеличились на 12 300 га по сравнению с прошлым годом;

-поголовье крупного рогатого скота выросло на 53 100 голов, овец и коз – на 186 400 голов, лошадей – на 15 800 голов, птицы-на 158 000 голов.

В результате прироста поголовья – производство мяса – 9 400 тонн, молока – 42 600 тонн, яиц – 101,4 млн. в штуках, шерсть-увеличилась на 243 тонны, производители увеличили экспорт своей продукции за рубеж, а показатели импорта не выросли.

Самое главное, что по итогам 2024 года мы обеспечили население страны 6 видами основных продуктов питания, и ситуация с продовольственной безопасностью сохранилась стабильной.

Как вы знаете, наш президент уделяет особое внимание проблеме воды. Таким образом, водное хозяйство оценивается в 3 239 миллионов долларов. сомы выделены из республиканского бюджета и предусмотрено выделение на 2025 год более 5 млрд сомов. Кроме того, в этом году службе водных ресурсов выдано 104 единицы спецтехники, 8 единиц наземной снарядной техники, 8 служебных автомобилей, управлениям аграрного развития-40 служебных автомобилей.

В 2024 году в агропромышленном комплексе определены 5 направлений (проблем) и начата значительная позитивная работа:

– Центры обслуживания фермеров-в короткие сроки открылись 6 ЦОФ, 460 человек получили соответствующие консультации;

– приступили к реализации проекта укрупнения производства (ФОТОП)-6 декабря текущего года принято соответствующее распоряжение;

– ведутся работы по модернизации, реконструкции, реабилитации перерабатывающих предприятий-организовано 24 перерабатывающих предприятия, 2 ТЛЦ, 4 скотобойни, в результате создано 325 новых рабочих мест;

– кроме того, начата реализация пилотного проекта "3 + 2" -выявляются фермеры-крестьяне, отбираются пробы почвы соответствующего участка, проводится анализ в лабораториях. В рамках этого проекта наше министерство будет оказывать поддержку фермерам, начиная от земледелия и заканчивая экспортом продукции;

- в целях определения генотипа животных создана молекулярно-генетическая лаборатория-в дальнейшем, геномная селекция, трансплантация эмбрионов будут проводиться в Кыргызстане!

На предстоящий 2025 год перед нами стоит ряд задач, поставленных нашим президентом, нашим народом:

- обеспечение населения чистой и поливной водой;

- строительство завода по производству бетонного полотна;

- создание мультимодальной инфраструктуры транспортировки продукции;

- запуск проекта рассады "там арка" ;

- производитель высокого качества привоз быков, баранов;

- строительство завода по производству ветеринарных биопрепаратов;

- апробация новых сортов семян;

- создание единого фитосанитарного и ветеринарного надзора;

-стоит задача оказать содействие экспорту продукции отечественного сельскохозяйственного производства и выполнить ряд других мероприятий,-отметил, выступая на коллегии, министр Бакыт Торобаев.