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Над другом Атамбаева в Испании сгущаются тучи?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель правительства Испании Педро Санчес пытается предотвратить коррупционные расследования в отношении своей партии и членов своей семьи, сообщает politico.eu.

​В настоящее время ведутся три отдельных процесса, затрагивающих близких к Педро Санчесу людей: по делу его жены и брата, а также по делу о предполагаемом взяточничестве со стороны высокопоставленных членов его партии.

​Супруга Педро Санчеса, Бегонья Гомес, с апреля находится под следствием в связи с обвинениями в том, что она использовала свое положение супруги премьер-министра, чтобы повлиять на заключение государственных контрактов, а также по обвинению в присвоении программного обеспечения университета Комплутенсе, где она работала. 18 декабря она в третий раз предстала перед судом, отрицая свою вину.

​Брат Педро Санчеса, музыкант Давид Санчес находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями при приеме на работу в качестве директора Управления исполнительских искусств в юго-западной провинции Бадахос, Испания. Он предстанет перед судом 9 января 2025 года.

​Хосе Луис Абалос, влиятельный представитель Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), был привлечен к ответственности после февральского ареста его советника Колдо Гарсии (обвиняются в получении незаконных комиссионных в обмен на предоставление государственных контрактов во время пребывания Хосе Луис Абалоса на посту главы Министерства транспорта. Колдо Гарсия, по словам бизнесмена В.Альдамы, заверил, что часть комиссионных ушла в ИСРП).

​Также выдвинуты дополнительные обвинения в адрес других видных социалистов.

Напомним, речь идет о том самом главе правительства Испании Педро Санчесе, который в свое время призывал власти Кыргызстана освободить Алмазбека Атамбаева. Последний сразу же после освобождения улетел в Испанию.


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URL: https://www.vb.kg/441802
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Испания
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