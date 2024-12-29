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Информационное оружие сильнее танков: стратегия борьбы ЦА с экстремизмом

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- Алина Мамаева
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Центральная Азия сталкивается с возрастающей угрозой деструктивных идеологий и экстремистских группировок, которые стремятся подорвать стабильность и безопасность региона. Особую уязвимость перед этой угрозой демонстрирует молодежь, что делает противодействие радикализму одной из ключевых задач для стран региона.

На этом фоне 11 декабря в Бишкеке прошла международная конференция под эгидой Кыргызско-Российского славянского университета (КРСУ), где ученые, эксперты и представители власти обсудили актуальные вызовы безопасности региона. Форум, организованный при поддержке Жогорку Кенеша и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, стал первой молодежной экспертной площадкой в рамках деятельности организации.

В работе форума приняли участие более 150 участников из Кыргызстана, России, Беларуси и других стран региона. Главной темой обсуждений стала нейтрализация деструктивных идеологий и экстремистского влияния. Участники подчеркнули необходимость разработки комплексных мер по противодействию экстремизму, особенно в условиях усиливающегося внешнего давления.

Проректор КРСУ по молодежной политике Станислав Куликов отметил, что форум стал платформой для обсуждения механизмов коллективной безопасности и устойчивого развития региона. Среди ключевых вопросов - сохранение исторической правды, укрепление информационной безопасности и формирование новых подходов к борьбе с радикальными идеологиями.

"‎Сегодня крайне важно организовывать конференции на регулярной основе, с периодичностью не реже одного раза в неделю. Одноразовые мероприятия, хотя и являются шагом вперед, недостаточны для решения этих задач. Конференции должны проходить в разных регионах страны, чтобы охватить как можно больше аудитории и достичь широкой огласки. Единичные инициативы, которые остаются малозаметными, не способны оказать существенного влияния на ситуацию. Проблему необходимо решать системно и масштабно", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

Он подчеркнул, что в последние годы в нашем регионе наблюдается заметный рост деструктивных сил. Это подтверждает и статистика. К примеру, если до 1991 года в стране функционировало около 39 мечетей, то в 2005 году их количество выросло до 1000 мечетей, а в 2020-м - перевалило за 2600 мечетей. Помимо этого, в стране действует как минимум 300 подпольных мечетей радикальных исламистов.

Из 20 экстремистско-террористических организаций активно работают "Талибан" и "Исламское государство", которые создают "спящие ячейки" в странах Центральной Азии.

"Отсутствие эффективного противодействия только способствует их усилению. Это явление можно сравнить с эпидемией, охватывающей все больше областей", - говорит Бакетаев.

Эти экстремистские группы активно используют социальные сети для распространения своей идеологии. По данным онлайн-мониторинга, в странах Центральной Азии действует 500 каналов контактов с международными террористическими группировками радикальных исламистов в социальных сетях. Мониторинг показал более 177 тысяч участников этих контактов.

Соответственно и бороться с ними нужно в интернет-пространстве.

"В сложившейся ситуации страны ОДКБ должны сосредоточить усилия на проведении активной информационной кампании. Важно задействовать профессиональное сообщество - журналистов и признанных экспертов, способных эффективно влиять на общественное мнение. Военные методы не всегда являются оптимальным решением. Продажа одного танка и перенаправление этих средств на проведение масштабной медиакампании будет более эффективным", - заключил эксперт.

Главная задача такой кампании - дискредитация деструктивных сил и формирование устойчивого информационного пространства, ориентированного на позитивные изменения. Это позволит привлечь внимание молодежи и направить ее энергию в конструктивное русло.

То, что деструктивные идеологии угрожают критическому восприятию молодежи в своем выступлении на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2024 года подчеркивал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Тогда он призвал к активизации совместных усилий стран-участниц для предотвращения распространения радикализма.

Таким образом, республика хочет заручиться поддержкой других членов ОДКБ. Особенно, учитывая, что в 2025 году председательство в организации переходит Кыргызстану.

Одним из главных и ключевых наших партнеров в борьбе с экстремизмом продолжает оставаться Россия. Она предоставляет аналитическую и ресурсную поддержку. Москва активно участвует в укреплении информационной безопасности региона через механизмы ОДКБ и ШОС.

В продолжение этой работы в 2025 году планируется проведение международной конференции по киберугрозам. Она станет частью программы председательства Кыргызстана в ОДКБ.

Также рассматривается возможность создания в Бишкеке Центра по противодействию международной организованной преступности. Эту инициативу Садыр Жапаров предложил в июле прошлого года на заседании саммита глав государств ШОС. Глава государства отмечал, что создание такого Центра даст новый импульс взаимодействию членов ШОС по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности, борьбой с терроризмом, экстремизмом, с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.


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URL: https://www.vb.kg/441805
Теги:
Центральная Азия, экстремизм, Кыргызстан, КРСУ
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