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ГКНБ задержаны военные комиссары Ленинского и Аламединского РВК

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по искоренению должностных преступлений и коррупции в системе Министерство обороны КР, выявлена и пресечена незаконная деятельность военнослужащих районных военных комиссариатов МО КР, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 12 декабря 2024 года ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР по факту получения взятки для перевода в районный комиссариат Бишкека одного из военнослужащих регионального подразделения МО КР задержан помощник министра обороны КР, полковник О.У.Ж..

17 декабря 2024 года ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР также задержаны военные комиссары Ленинского и Аламединского РВК Бишкека, полковник К.H.K. и полковник Ж.Ж.Ж., которые за денежное вознаграждение на систематической основе занимались постановкой на воинский учет и выдачей военных билетов КР.

Вышеуказанные военнослужащие задержаны решением Первомайского районного суда столицы и водворены в Управление военной комендатуры Бишкекского гарнизона Министерства обороны КР сроком до 17 февраля 2024 года. В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления".


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URL: https://www.vb.kg/441807
Теги:
ГКНБ, Министерство обороны, задержание, Бишкек
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