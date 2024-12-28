ГКНБ задержаны военные комиссары Ленинского и Аламединского РВК

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по искоренению должностных преступлений и коррупции в системе Министерство обороны КР, выявлена и пресечена незаконная деятельность военнослужащих районных военных комиссариатов МО КР, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 12 декабря 2024 года ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР по факту получения взятки для перевода в районный комиссариат Бишкека одного из военнослужащих регионального подразделения МО КР задержан помощник министра обороны КР, полковник О.У.Ж..

17 декабря 2024 года ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР также задержаны военные комиссары Ленинского и Аламединского РВК Бишкека, полковник К.H.K. и полковник Ж.Ж.Ж., которые за денежное вознаграждение на систематической основе занимались постановкой на воинский учет и выдачей военных билетов КР.

Вышеуказанные военнослужащие задержаны решением Первомайского районного суда столицы и водворены в Управление военной комендатуры Бишкекского гарнизона Министерства обороны КР сроком до 17 февраля 2024 года. В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления".