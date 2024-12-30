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В войсковой части 73809 открыли детский сад и культурный центр

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- Светлана Лаптева
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На территории военного городка войсковой части 73809 в селе Кой-Таш состоялась торжественная церемония открытия новых объектов социально-культурного назначения.

Этот день стал знаковым в жизни этой части. В этой прославленной гвардейской части, обладающей более чем столетней прославленной историей, никогда не было детского сада.

Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, перерезав красную ленту, ознаменовал начало новой вехи (эпохи) в улучшении социально-бытовых условий жизни для военнослужащих войсковой части 73809 и членов их семей.

В своей речи, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Б.А. Бекболотов, отметил, что "улучшение жизни и быта военнослужащих, совершенствование инфраструктуры военных городков воинских частей всегда была в приоритете деятельности руководства Министерства обороны. И в дальнейшем эта работа будет только наращиваться".

В мероприятии приняли участие директор "Всемирной мусульманской Молодежной Ассамблеи" Мухаммад Мады и чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызской Республике Ибрахим бин Ради Ар-Ради.

В военном городке были построены детский сад площадью 420 квадратных метров, культурный центр площадью 120 квадратных метров, детские игровые площадки и ряд других социальных объектов.

Эти объекты созданы с целью улучшения качества жизни военнослужащих и их семей, предоставляя им возможность доступа к современным условиям дошкольного образования и культурно-развлекательным мероприятиям.

Стоит напомнить, что капсула с названными объектами была заложена в октябре 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/441812
Теги:
Министерство обороны, строительство, Кыргызстан
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