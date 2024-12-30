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В Бишкек доставлены кыргызстанцы, пострадавшие в авиакатастрофе в Актау

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Сегодня, 30 декабря кыргызстанцы пострадавшие в результате авиакатастрофы в Актау доставлены в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, состояние двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, находятся под наблюдением в отделении краткосрочного пребывания Национального Госпиталя. Состояние третьего пациента стабильно-тяжелое.

Проведен консилиум врачей с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева. Пациент находится в отделении реанимации Нацгоспиталя под постоянным наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение.


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URL: https://www.vb.kg/441826
Теги:
авиакатастрофа, Казахстан, Кыргызстан, пострадавшие, Минздрав
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