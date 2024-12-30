В Бишкек доставлены кыргызстанцы, пострадавшие в авиакатастрофе в Актау

Сегодня, 30 декабря кыргызстанцы пострадавшие в результате авиакатастрофы в Актау доставлены в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, состояние двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, находятся под наблюдением в отделении краткосрочного пребывания Национального Госпиталя. Состояние третьего пациента стабильно-тяжелое.

Проведен консилиум врачей с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева. Пациент находится в отделении реанимации Нацгоспиталя под постоянным наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение.