В городе Бишкек завершен очередной этап очистки русла реки Аламедин

В городе Бишкек завершен очередной этап работы по механической очистке русла реки Аламедин. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, вывезено более 4000 тонн мусора (примерно 214 поездок на самосвале марки HOWO).

Масштабные работы на территории города первым этапом начаты вчера, 27 декабря, в рамках учения по ЧС.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проверил ход работ и поручил городским службам держать на контроле.

27-28 декабря на месте задействованы 30 единиц экскаваторов, 55 самосвала марки HOWO городских служб. Всего 85 единиц техники.

Работы поделили на десятки отрезков и впервые проводятся с участием всех муниципальных предприятий "Бишкекзеленстрой", "Тазалык", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекводоканал", "Бишкекский санитарный полигон", "Бишкексвет", УПСМ г.Бишкек, УМЧС КР, муниципальной инспекции и др.

Протяженность реки Аламедин на территории города Бишкек составляет 15,7 км.

В дальнейшем планируется благоустроить прилегающую территорию рек для отдыха горожан и гостей столицы.

Работы по механической очистке русла рек Ала-Арча, Аламедин начаты с лета 2024 года по поручению мэра в целях обеспечения безопасности населения и недопущения шугового затора в зимнее время.