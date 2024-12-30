500 фермеров Кыргызстана получат помощь от USAID в области скотоводства

Более 500 фермеров получат выгоду от инициатив по передовым технологиям управления скотом, выращиванию кормовых культур и искусственному осеменению, реализуемых при поддержке правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, новые партнерства способствуют экономическому росту на юге Кыргызской Республики, развивая животноводство и укрепляя цепочку добавленной стоимости в молочной отрасли.

Проект USAID "Агросоода" предоставил новые линии для переработки молочной продукции стоимостью 4,6 миллиона сомов ($33,786) индивидуальному предпринимателю Бегалиевой, местному производителю курута, сливочного масла и кефира в Джалал-Абадской области. Это позволило увеличить перерабатывающую мощность с 1000 до 4000 литров в день и расширить ассортимент продукции с 7 до 12 наименований. Партнерство также способствует экспорту продукции в Узбекистан и обучению более 300 домохозяйств передовым технологиям управления скотом и доения.

USAID также оказал поддержку TES-Центру, местному поставщику консультационных услуг в Оше, предоставив оборудование для доения и экструдер на сумму более 1,1 миллиона сомов ($12,650) с целью улучшения программ по обучению фермеров. Более 100 фермеров получат консультационные услуги по выращиванию кормовых культур и содержанию молочных коров.

Общественному фонду "Тыбыт Кашмир" передано оборудование для искусственного осеменения на сумму более 1 миллиона сомов ($11,500), включая сосуды Дьюара, микроскоп, детектор овуляции и ветеринарный ультразвуковой аппарат, что позволит улучшить обучение ветеринаров и бонитеров в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Фонд намерен обучить 54 бонитера и 65 ветеринаров современным методам искусственного осеменения, помогая им стать высококвалифицированными специалистами.

За последние четыре года USAID оказал поддержку 17 молочным предприятиям на юге Кыргызской Республики, что принесло пользу более 4200 домохозяйствам и создало более 3500 новых рабочих мест. При этом продажи увеличились на 124%, а экспорт вырос на 167%.