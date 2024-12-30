Россия и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в религиозной сфере

В Бишкеке состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Азамата Юсупова с советником по вопросам религии посольства Российской Федерации в Кыргызстане Сергеем Храмовым и секретарем епархиального управления Русской православной церкви, протоиереем Игорем Дроновым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили многолетнюю дружбу между двумя странами, необходимость обмена опытом в религиозной сфере, а также важность совместной работы по профилактике среди трудовых мигрантов.

В завершение встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в решении вопросов, связанных с религиозной сферой.